Durante o Programa Silvio Santos no domingo (26/7), religiosos doaram prêmios a espectadora e emocionaram a plateia.

Reprodução/SBT

Durante exibição do Programa Silvio Santos no domingo (26/7), religiosos abriram mão da premiação em favor de uma senhora da plateia.

A exibição do Programa Silvio Santos no último domingo (26/7) foi marcada por um momento de emoção no palco da atração do SBT. Os padres Fábio de Melo e Chrystian Shankar participavam de um dos quadros do programa e tomaram a decisão de abrir mão de seus respectivos prêmios em dinheiro para presenteá-los a uma mulher que acompanhava a gravação na plateia.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para a editoria de entretenimento do portal METRÓPOLES, a iniciativa sensibilizou os presentes e repercutiu intensamente nas redes sociais.

“Desde a hora que eu cheguei aqui, eu olhei o rosto de uma senhora que me comoveu muito. Eu queria que ela ficasse com o meu prêmio. Pode ser?”, explicou o padre Fábio de Melo durante a gravação exibida pela reportagem do METRÓPOLES.

Gesto duplo e reação da apresentadora

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a atitude inspirou uma reação imediata do outro convidado da atração:

Adesão de Chrystian Shankar: Logo após a declaração de Fábio de Melo, o padre Chrystian Shankar decidiu seguir a mesma atitude. “Já que vai levar o dele, leva o meu também, minha filha. Que que é isso? Tudo de bom. Deus abençoe. E Maria, o nome da minha mãe. Felicidades” , disse o religioso.

Reação de Patricia Abravanel: A apresentadora Patricia Abravanel elogiou o gesto diante do público: “Olha, eu acho que nada é por acaso, né, gente? Eu acho que assim são mais do que palavras, né? O gesto já mostrou” .

Repercussão: A cena gerou aplausos calorosos do auditório e comentários elogiosos dos telespectadores nas mídias digitais.

O que o padre Fábio de Melo fez no Programa Silvio Santos?

O padre Fábio de Melo decidiu doar todo o prêmio em dinheiro que conquistou durante a participação no quadro do programa para uma senhora que assistia ao programa na plateia.

Qual foi a reação do padre Chrystian Shankar?

Inspirado por Fábio de Melo, o padre Chrystian Shankar também abriu mão do seu prêmio e o entregou para a mesma espectadora da plateia.

Quando a cena foi ao ar no SBT?

A participação dos religiosos e a doação do prêmio foram ao ar durante a edição de domingo, 26 de julho.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet