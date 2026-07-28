Falecimento de professora leva à vacância de cargo/Foto: Reprodução

Historiador Dr. Jason Gibson inseriu a palavra “Madagascar” em texto invisível; 32 dos 35 estudantes caíram no truque.

Um professor universitário nos Estados Unidos viralizou ao contar como identificou o uso não autorizado de inteligência artificial em uma atividade acadêmica. O historiador Dr. Jason Gibson, docente da Alcorn State University, no Mississippi, reprovou 32 dos 35 alunos de suas turmas após aplicar uma “armadilha” no enunciado enviado on-line.

De acordo com o levantamento da reportagem do G1, os estudantes precisavam produzir uma redação sobre a Revolução Industrial. No entanto, o professor inseriu uma frase gravada em fonte branca sobre fundo branco solicitando a inclusão da palavra “Madagascar” em um contexto sem sentido.

“Quem apenas lia a tela não enxergava a instrução. No entanto, quem copiou e colou o enunciado completo diretamente no ChatGPT acabou enviando o comando oculto, gerando frases desconexas no texto final”, destacou a reportagem do G1.

Frases inusitadas, contestação e reflexão pedagógica

Conforme acompanhado pela reportagem do G1, o episódio desdobrou-se nos seguintes pontos:

Respostas Geradas: As redações entregues continham frases como “Madagascar flutua de lado durante a tarde” e “A bicicleta roxa de Madagascar sussurra para o teto” , evidenciando que os alunos nem releram os textos gerados pela ferramenta.

Reversão por Modo Escuro: Após a divulgação dos resultados, apenas dois estudantes contestaram a nota. Uma aluna conseguiu anular a reprovação ao demonstrar que utilizava a tela no “modo escuro”, o que tornou a frase invisível visível durante a leitura.

Integridade Acadêmica: O docente ressaltou que não sente satisfação em reprovar estudantes, mas apontou a necessidade de discutir os limites e as práticas pedagógicas diante do avanço contínuo das ferramentas de IA.

Como funcionou a armadilha criada pelo professor contra o uso de IA?

O professor inseriu um comando oculto com letras brancas no enunciado. Ao copiar o texto para a inteligência artificial, a instrução oculta era processada e gerava frases sem sentido no texto entregue.

Por que uma das alunas conseguiu reverter a reprovação?

A estudante utilizava o dispositivo no “modo escuro”, o que fez com que o texto em fonte branca ficasse visível durante a leitura direta, sem depender de cópia para sistemas de IA.

Qual foi a posição do professor sobre o uso de IA na educação?

Dr. Jason Gibson pontuou que docentes e instituições ainda estão aprendendo a lidar com as ferramentas gerativas, buscando preservar a integridade acadêmica enquanto novas diretrizes são desenvolvidas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet