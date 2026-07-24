Quem é a influenciadora apontada como novo affair de Poze do Rodo

Troca de flertes em live e comentários no Instagram aumentam rumores sobre MC Poze e Beca Barreto.

Reprodução/Instagram

Troca de flertes durante transmissão ao vivo e comentários em redes sociais aumentaram as especulações sobre o funkeiro e Beca Barreto.

Os rumores sobre a vida amorosa de MC Poze do Rodo voltaram a movimentar os bastidores das redes sociais. Após interações públicas e uma troca de comentários no Instagram, os fãs do funkeiro passaram a apontar a criadora de conteúdo e influenciadora digital Beca Barreto como o seu novo possível affair.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, as especulações ganharam tração depois que os dois interagiram em uma transmissão ao vivo.

“A aproximação ficou em evidência durante uma live em que Beca perguntou como o cantor se definia em relacionamentos. Poze afirmou ser ‘tranquilo, fiel e dedicado’ quando apaixonado e fez um convite para uma ‘aventura’ na sequência”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Quem é Beca Barreto e o alcance da influenciadora

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a nova figura associada ao funkeiro possui forte presença no ambiente digital:

Origem e Início: Natural de Recife (Pernambuco), Beca Barreto ganhou notoriedade nacional produzindo vídeos curtos de dança e dublagem no TikTok.

Presença nas Redes: Com a popularidade das coreografias, a influenciadora migrou para o Instagram, onde compartilha conteúdos sobre moda, beleza, viagens e estilo de vida com cerca de 11 milhões de seguidores.

Repercussão Recente: A especulação aumentou após MC Poze interagir na foto mais recente publicada pela influenciadora no Instagram, deixando emojis que sinalizam flerte.

Quem é a influenciadora apontada como novo affair de MC Poze do Rodo?

A influenciadora digital e dançarina pernambucana Beca Barreto é a apontada pelos fãs como o novo affair do cantor após interações na internet.

Como surgiram os rumores de romance entre Poze do Rodo e Beca Barreto?

Os boatos começaram durante uma transmissão ao vivo no Instagram, na qual houve troca de flertes, e se intensificaram após comentários de Poze em fotos da criadora de conteúdo.

Quantos seguidores Beca Barreto possui no Instagram?

A influenciadora recifense reúne cerca de 11 milhões de seguidores em seu perfil oficial do Instagram.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet