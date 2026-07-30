Ex-integrante do Câmera Record causou preocupação nas redes; amigo confirmou que ele está bem.

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Profissional trabalhou na equipe do ‘Câmera Record’; amigo atualizou o público informando que ele está vivo e acompanhado da família.

O jornalista Elian Matte gerou forte comoção entre amigos, familiares e seguidores ao publicar uma carta de despedida em sua conta oficial no Instagram na quarta-feira (29/7).

No texto, o profissional desabafou sobre a luta contra a depressão e o esgotamento enfrentados nos últimos anos.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, Elian construiu sua trajetória na televisão atuando na produção de grandes reportagens.

“Elian trabalhou na equipe do programa Câmera Record, ao lado de Roberto Cabrini, e denunciou o ex-diretor de RH da emissora por assédio sexual, sendo posteriormente diagnosticado com Síndrome de Burnout”, destacou a publicação do METRÓPOLES.

O desabafo e a atualização de seu estado de saúde

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a repercussão da publicação envolveu os seguintes desdobramentos:

A Publicação: No texto postado em suas redes sociais, Elian relatou o desgaste diário com tratamentos médicos, mencionando episódios de injustiça e dores acumuladas durante sua carreira.

Mobilização de Próximos: A postagem acionou imediatamente o alerta de amigos do meio jornalístico e familiares, que buscaram contato imediato com o produtor.

Confirmação do Amigo: Na madrugada de quinta-feira (30/7), o jornalista Fernando Oliveira (Fefito) usou suas redes para tranquilizar o público: “A quem perguntou pelo meu amigo: ele está vivo e nada mais será dito, por hora. A família pede privacidade e respeito”.

Quem é o jornalista Elian Matte?

Elian Matte é um jornalista e produtor de televisão que atuou na equipe do programa Câmera Record, ao lado do jornalista Roberto Cabrini.

O que aconteceu com Elian Matte nas redes sociais?

O jornalista publicou uma carta de despedida na quarta-feira (29/7) desabafando sobre depressão e desgate profissional, preocupando amigos e familiares.

Qual é o estado de saúde atual de Elian Matte?

O jornalista Fernando Oliveira (Fefito) confirmou nas redes sociais que Elian está vivo, bem e acompanhado de sua família, que pediu privacidade.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet