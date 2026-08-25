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Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira

Macarrão fez sucesso com o personagem Jupará, em "Renascer"

Por CNN Brasil
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Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira

O ator Evaldo Macarrão, 35, conhecido pelos recentes trabalhos nas novelas “Coração Acelerado”, “Renascer” e “No Rancho Fundo”, da TV Globo, foi acusado pela ex-parceira, Alana Ayoka, 28, de ter comportamentos abusivos durante o relacionamento.

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De acordo com a emissora, ele é formado em pedagogia pela Universidade Católica do Salvador. Ele também é diretor e arte-educador, e já passou pelo teatro, cinema e televisão.

Macarrão fez sucesso com o personagem Jupará, em “Renascer” (2024), mas antes atuou nas atrações “A Grande Família” (2013), “Zorra Total” (2015), “O Cangaceiro do Futuro” (2022), entre outras.

Ele retornou às telinhas em “No Rancho Fundo” como Antonio Feitosa — o Tôim —, na série “Pablo & Luisão” (2025) e, mais recentemente, “Coração Acelerado” (2026) como Agildo Bará — o Bará.

O soteropolitano começou a carreira de ator no Centro de Referência Integral de Adolescentes (CRIA), ONG atuante na região do Pelourinho, em Salvador, da qual recebeu bolsa para atuar.

“Foi na arte que eu encontrei espaço para me expressar. O palco me deu esse espaço de ser eu, de contar a minha história, de sair daquele lugar de opressão em que eu estava. A arte me salva da dor, da opressão, e me faz ser um revolucionário”, contou em entrevista ao site Notícia Preta em 2024.

Nesta terça-feira (25), sua ex-parceira, Alana Ayoka, desabafou sobre comportamentos abusivos durante um relacionamento vivido de 2019 a 2023. Rapidamente, a internet recordou o romance e o apontou como suposto agressor.

Em nota divulgada à imprensa, a equipe declarou: “Em razão das recentes publicações que vêm circulando nas redes sociais, o ator Evaldo Macarrão informa que, neste momento, opta por não comentar o conteúdo divulgado”.

*Com informações de Caroline Ferreira, da CNN Brasil

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giovanachrist.

Conteúdo Original / Fonte: giovanachrist
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