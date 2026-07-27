Conheça a trajetória de Ingrid Lunardi, companheira do apresentador que espera o segundo filho do influenciador.

Reprodução/Instagram

Apresentador anunciou a novidade no domingo (26/7) e ressaltou que a companheira prefere manter uma rotina reservada e longe dos holofotes.

O apresentador e influenciador Fred Bruno surpreendeu os seguidores no último domingo (26/7) ao anunciar que será pai pela segunda vez. Fred, que já é pai de Cris — fruto do seu relacionamento anterior com a influenciadora Bianca Andrade —, revelou que espera um bebê com Ingrid Lunardi, conhecida publicamente como Indi Lunar.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para a editoria de celebridades do portal METRÓPOLES, o influenciador destacou que a escolha da companheira por não ter uma vida pública será mantida.

“Ela se chama Indi, não é uma pessoa pública, é bem reservada, não tem uma vida pública e obviamente esse desejo dela vai continuar sendo respeitado”, explicou Fred Bruno na publicação reproduzida pela reportagem do METRÓPOLES.

Perfil e trajetória de Indi Lunar

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, confira os detalhes apurados sobre a mãe do segundo filho de Fred Bruno:

Origem e Idade: Indi tem 30 anos e é natural do estado do Espírito Santo.

Atuação Política: Antes de iniciar o relacionamento com o apresentador, ela atuou por cerca de quatro anos em Brasília como chefe de gabinete do ex-deputado federal Felipe Rigoni (ES) na Câmara dos Deputados.

Presença nas Redes: Nas mídias digitais, onde acumula cerca de 25 mil seguidores, Indi compartilha registros de viagens, momentos ao lado de amigos e presença em eventos como partidas da Copa do Mundo e camarotes do Carnaval.

Privacidade Mantida: O casal já realizou um chá revelação reservado a amigos próximos e familiares para celebrar a chegada do novo integrante da família.

Quem é Indi Lunar?

Indi Lunar (Ingrid Lunardi) é uma capixaba de 30 anos, ex-chefe de gabinete na Câmara dos Deputados, que está à espera do segundo filho do apresentador Fred Bruno.

O que Fred Bruno disse sobre a privacidade de Indi Lunar?

Fred destacou que Indi é uma pessoa reservada, sem vida pública, e que o desejo dela de permanecer longe dos holofotes continuará sendo respeitado pela família.

Fred Bruno já tem outros filhos?

Sim. Fred Bruno é pai do pequeno Cris, de seu relacionamento anterior com a empresária e influenciadora Bianca Andrade (Boca Rosa).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet