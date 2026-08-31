Quem é MC Pipokinha, funkeira condenada por show com atos sexuais

Artista e organizadores terão de pagar R$ 162,1 mil por danos morais após performance com atos explícitos presenciados por menores

Instagram/Reprodução

Artista de 28 anos e organizadores foram multados em R$ 162,1 mil por apresentação realizada em praça pública em Mato Grosso do Sul.

A cantora MC Pipokinha, nome artístico de Doroth Helena de Sousa Alves, de 28 anos, foi condenada pela Justiça em uma ação civil pública relacionada a um show realizado em 2023.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Yasmin Rajab para o portal METRÓPOLES, a condenação decorre de uma apresentação com conteúdo sexual explícito no evento “Esquenta do Magrão”, em Corumbá (MS).

“A artista e outras quatro pessoas foram condenadas a pagar R$ 162,1 mil por danos morais coletivos. O show ocorreu sobre um trio elétrico visível a pedestres e estudantes de uma escola vizinha”, detalhou a reportagem de Yasmin Rajab no METRÓPOLES.

Perfil, histórial de polêmicas e decisão judicial

Conforme detalhado pela cobertura de Yasmin Rajab no METRÓPOLES, a carreira da catarinense é marcada por controvérsias:

Estilo e Performances: Autointitulada “rainha da putaria”, a cantora ficou conhecida por simulações de atos sexuais nos palcos e interação física ostensiva com fãs convidados.

Suspensões e Cancelamentos: Em 2022, teve contas derrubadas no Instagram por violar diretrizes sobre propostas sexuais. Em 2023, perdeu ao menos sete shows após publicar vídeo debochando do salário dos professores.

Vida Pessoal: Nascida em Santa Catarina e radicada em São Paulo, é mãe de uma menina nascida em 2015, a quem prefere não expor nas redes sociais para evitar ataques.

Por que MC Pipokinha foi condenada pela Justiça de Mato Grosso do Sul?

A cantora foi condenada por realizar uma performance com teor sexual explícito em um trio elétrico aberto, visível por menores de idade e estudantes de uma escola próxima.

Qual é o valor da multa aplicada a MC Pipokinha e aos organizadores do show?

A Justiça definiu o pagamento de R$ 162,1 mil por danos morais coletivos, divididos entre a artista e outros quatro envolvidos na produção.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet