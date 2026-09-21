Quem era Presley Gerber, modelo e filho de Cindy Crawford que morreu aos 27 anos

Conheça a trajetória de Presley Gerber na moda e suas declarações sobre saúde mental na apuração de Letícia Perdigão no Metrópole

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Herdeiro de uma das famílias mais famosas da moda construiu carreira própria e usava sua voz para alertar sobre depressão e dependência química.

O modelo Presley Gerber, filho da lendária supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, morreu aos 27 anos no domingo (20 de setembro). Ele estava internado em uma clínica de reabilitação nos Estados Unidos, segundo registros do Instituto Médico Legal de Los Angeles, enquanto a causa oficial do falecimento segue sob apuração das autoridades.

Conforme apurado pela jornalista Letícia Perdigão para o portal Metrópoles, Presley construiu uma trajetória própria no mercado fashion, mas também se destacou nos últimos anos ao expor abertamente suas batalhas contra a depressão e a dependência química.

Estreia precoce e parceria com a irmã Kaia Gerber

Nascido em meio ao glamour de Hollywood e da alta-costura, Presley deu os primeiros passos nas passarelas aos 16 anos, estreando pela grife italiana Moschino.

A partir desse marco, consolidou seu espaço ao estrelar campanhas e desfiles para gigantes da indústria, como Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta. A paixão pelas passarelas era dividida com sua irmã mais nova, a também modelo Kaia Gerber, com quem chegou a estrelar uma campanha global da Calvin Klein em 2018.

“Somos uma família unida, especialmente eu e minha irmã, isso é muito bacana”, declarou o modelo à revista People em 2018, em depoimento resgatado por Letícia Perdigão no Metrópoles, ressaltando que ter a irmã por perto nas viagens amenizava a solidão da profissão.

Saúde mental e impacto familiar

Longe das câmeras de fotografia, Presley fazia questão de abordar temas delicados sobre sua vida pessoal. Em participação no podcast Studio 22, em 2023, abordou sua luta contra a depressão severa.

“Se eu ajudar uma pessoa ou cem pessoas a saírem do lugar em que eu estive na minha vida, é tudo o que preciso fazer”, desabafou o jovem na ocasião.

A batalha contra o vício também teve forte repercussão em sua rotina familiar. Em entrevista recente à revista Vogue americana, sua irmã Kaia Gerber abordou a dor coletiva: “Quando algo assim acontece em uma família, acaba afetando a todos”.

Quem era Presley Gerber?

Segundo apuração de Letícia Perdigão no Metrópoles, Presley Gerber era modelo profissional, filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber.

Como foi a carreira de Presley Gerber na moda?

Conforme relata Letícia Perdigão no Metrópoles, ele estreou aos 16 anos pela Moschino e trabalhou para grifes famosas como Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta e Calvin Klein.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet