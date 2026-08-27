Quem era Thalita Tavares, ex-Globo que morreu aos 46 anos

Conheça a trajetória da jornalista que marcou a TV no Tocantins e criou centro de autismo

Reprodução/ TV Globo

A jornalista enfrentava um câncer há cerca de um ano; além do esporte na TV, fundou um instituto dedicado ao atendimento a pessoas com autismo.

A comunicação e a comunidade tocantinense lamentam a morte da jornalista Thalita Tavares (Thalita Tavares Caturelli Passoni), ocorrida na quarta-feira (25/8), aos 46 anos de idade.

De acordo com as informações apuradas pelas jornalistas Letícia Perdigão e Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a ex-apresentadora lutava contra um câncer há cerca de um ano e manteve postura leve e bem-humorada durante todo o tratamento.

“No último ano, encarou um câncer do mesmo jeito que encarava tudo na vida, com bom humor e com uma leveza que impressionava todo mundo em volta”, comunicou o Espaço Junior, instituto citado na reportagem de Letícia Perdigão e Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Carreira na TV Anhanguera, mudança para Palmas e causa social

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão e Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a jornada da comunicadora uniu a paixão pela televisão com uma importante missão familiar:

Trajetória na Comunicação: Natural de Ribeirão Preto (SP), Thalita se mudou para Palmas (TO) em 2007. Na capital, integrou a equipe da TV Anhanguera (afiliada da TV Globo) e comandou o Globo Esporte Tocantins .

Iniciativa Social: A jornalista fundou o Espaço Junior – Centro Especializado em Autismo , batizado em homenagem ao seu filho, dedicado ao suporte e atendimento terapêutico.

Legado Familiar: Thalita deixa um filho de 10 anos. A pedido da própria jornalista feito em vida, não foi realizado velório.

Qual foi a causa da morte de Thalita Tavares?

A jornalista morreu aos 46 anos após enfrentar um câncer durante cerca de um ano.

Onde Thalita Tavares trabalhou como apresentadora?

Thalita apresentou o programa Globo Esporte Tocantins na TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo no estado do Tocantins.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet