Mário Pereira faleceu aos 95 anos em São Paulo; apresentador relembrou amizade de décadas e o legado do profissional.
O apresentador Ratinho prestou uma emocionante homenagem nas redes sociais ao amigo e antigo parceiro de palco Mário Pereira, popularmente conhecido como Azulão. O ex-assistente de televisão faleceu aos 95 anos na capital paulista, marcando a história da TV brasileira no final da década de 1990.
De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a publicação foi feita na noite desta quinta-feira (23/7) para destacar a amizade entre os dois.
“Você partiu, mas deixou sua história, sua força e as lembranças de quem teve o privilégio de conviver com você. Que Deus o receba de braços abertos. Descanse em paz, meu amigo. Até sempre, Azulão”, escreveu o apresentador Ratinho em publicação acompanhada pelo METRÓPOLES.
Trajetória de Azulão na televisão e na música
Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, Azulão construiu uma trajetória marcante nos meios de comunicação:
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Carreira na TV: Trabalhou por décadas na TV Record e conquistou projeção nacional como assistente de palco do marcante programa Ratinho Livre.
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Lançamento Musical: Em 1998, lançou o álbum Azulão, que trazia a faixa Solta o Azulão, inspirada no famoso bordão utilizado por Ratinho no ar.
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Momentos Marcantes: Protagonizou episódios que se tornaram memoráveis na história das transmissões populares de auditório.
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Comoção dos Fãs: A notícia de seu falecimento mobilizou antigos colegas de trabalho e telespectadores, que relembraram com carinho sua contribuição para a TV.
Quem foi Azulão no programa do Ratinho?
Mário Pereira, o Azulão, foi um carismático assistente de palco do programa Ratinho Livre nos anos 1990, tornando-se muito popular pelas brincadeiras do apresentador.
Qual foi a idade em que Azulão faleceu?
Azulão faleceu aos 95 anos de idade na cidade de São Paulo (SP).
O que disse Ratinho sobre a morte de Azulão?
Ratinho lamentou a perda do grande amigo, destacando que seu legado permanece vivo e desejando paz eterna ao ex-colega de trabalho.