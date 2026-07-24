Apresentador homenageou Mário Pereira, assistente marcante do antigo Ratinho Livre, falecido aos 95 anos

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Mário Pereira faleceu aos 95 anos em São Paulo; apresentador relembrou amizade de décadas e o legado do profissional.

O apresentador Ratinho prestou uma emocionante homenagem nas redes sociais ao amigo e antigo parceiro de palco Mário Pereira, popularmente conhecido como Azulão. O ex-assistente de televisão faleceu aos 95 anos na capital paulista, marcando a história da TV brasileira no final da década de 1990.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a publicação foi feita na noite desta quinta-feira (23/7) para destacar a amizade entre os dois.

“Você partiu, mas deixou sua história, sua força e as lembranças de quem teve o privilégio de conviver com você. Que Deus o receba de braços abertos. Descanse em paz, meu amigo. Até sempre, Azulão”, escreveu o apresentador Ratinho em publicação acompanhada pelo METRÓPOLES.

Trajetória de Azulão na televisão e na música

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, Azulão construiu uma trajetória marcante nos meios de comunicação:

Carreira na TV: Trabalhou por décadas na TV Record e conquistou projeção nacional como assistente de palco do marcante programa Ratinho Livre .

Lançamento Musical: Em 1998, lançou o álbum Azulão , que trazia a faixa Solta o Azulão , inspirada no famoso bordão utilizado por Ratinho no ar.

Momentos Marcantes: Protagonizou episódios que se tornaram memoráveis na história das transmissões populares de auditório.

Comoção dos Fãs: A notícia de seu falecimento mobilizou antigos colegas de trabalho e telespectadores, que relembraram com carinho sua contribuição para a TV.

Quem foi Azulão no programa do Ratinho?

Mário Pereira, o Azulão, foi um carismático assistente de palco do programa Ratinho Livre nos anos 1990, tornando-se muito popular pelas brincadeiras do apresentador.

Qual foi a idade em que Azulão faleceu?

Azulão faleceu aos 95 anos de idade na cidade de São Paulo (SP).

O que disse Ratinho sobre a morte de Azulão?

Ratinho lamentou a perda do grande amigo, destacando que seu legado permanece vivo e desejando paz eterna ao ex-colega de trabalho.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet