Rick, da dupla com Renner, desaparece após helicóptero perder contato

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Um grave incidente mobiliza as forças de segurança e o meio artístico nacional nesta segunda-feira, 21 de setembro. O cantor sertanejo Rick, que integra a famosa dupla Rick & Renner, está entre os passageiros de um helicóptero que perdeu o contato com os radares enquanto se deslocava de Santa Catarina com destino à capital paulista.

Pouco antes de alçar voo, o próprio artista compartilhou registros nas redes sociais mostrando o momento do embarque ao lado do empresário e palestrante Bruno Avelar, que também está desaparecido.

Operação de Resgate: O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina confirma a mobilização de equipes para averiguar a informação de queda de aeronave na região registrada durante o mesmo intervalo do voo.

Confirmação da assessoria, buscas no local e perfil do sertanejo

O desaparecimento foi confirmado oficialmente pela assessoria de imprensa do artista. De acordo com os detalhes apurados e divulgados pelo portal Metrópoles, o mau tempo pode ter desempenhado papel determinante na interrupção do sinal de comunicação da aeronave.

Conforme a reconstituição dos fatos e os dados apresentados na cobertura do Metrópoles, as informações centrais do caso organizam-se nos seguintes pontos:

Sinal de Rastreio: O levantamento do Metrópoles indica que a aeronave perdeu a comunicação enquanto sobrevoava o trajeto entre os estados de Santa Catarina e São Paulo;

Passageiros a Bordo: Segundo publicado pelo Metrópoles , viajavam na aeronave o cantor Rick e Bruno Avelar, conhecido por atuar como palestrante e coach do jogador Neymar Jr.;

Condições Meteorológicas: As informações do Metrópoles apontam que fortes chuvas e rajadas de vento atingiam a região no momento em que o sinal foi interrompido;

Trajetória Artística: Conforme lembrado na reportagem do Metrópoles, Geraldo Antonio de Carvalho, o Rick, nasceu em Monte do Carmo (TO) em 1966 e construiu uma das carreiras de maior sucesso da música sertaneja nacional ao lado de Renner.

As equipes especializadas continuam os deslocamentos rumo às coordenadas do último ponto de contato para prestar o atendimento cabível.

FAQ

Para onde ia o helicóptero com o cantor Rick e o empresário Bruno Avelar?

Segundo apuração do Metrópoles, a aeronave decolou de Santa Catarina com destino à cidade de São Paulo na manhã desta segunda-feira (21/9).

Quem confirmou o desaparecimento do cantor Rick?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, o desaparecimento do sertanejo foi confirmado por sua assessoria de imprensa.

Quais as possíveis causas da perda de contato da aeronave?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, a perda de sinal da aeronave pode estar relacionada às fortes chuvas e ventos registrados na região do voo.

Acompanhe os boletins oficiais do Corpo de Bombeiros sobre as buscas do helicóptero, confira os comunicados da assessoria de imprensa e veja as atualizações sobre o caso. Fique por dentro de todas as notícias sobre famosos, segurança, música e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles