Roberta Miranda revela decepção com sertanejas e anuncia mudança de postura

Cantora desabafou sobre a falta de apoio de colegas após revelar trauma do passado e prometeu mudar de postura.

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Cantora afirmou que nenhuma colega de profissão prestou apoio após seu relato sobre a perda violenta de um filho.

A cantora Roberta Miranda, marco feminino na música sertaneja, desabafou sobre a falta de acolhimento de colegas do gênero.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a artista de 69 anos ficou profundamente decepcionada ao notar que nenhuma cantora a procurou em privado para prestar solidariedade.

“Quando eu disse que perdi o meu filho com chute na barriga aos 5 meses, não vi uma colega minha falar ‘Poxa, Roberta, sinto muito’. Isso para mim foi a maior decepção. A partir deste momento não defenderei ninguém”, declarou Roberta Miranda na apuração de Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

O relato do trauma e o rompimento com a militância

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a artista decidiu alterar radicalmente sua postura no meio artístico:

Trauma do Passado: Roberta detalhou anteriormente que engravidou após sofrer um estupro aos 14 anos e que perdeu o bebê aos cinco meses e meio de gestação após levar um chute na barriga ao tentar se defender do agressor.

Rompimento e Indignação: A cantora destacou que sempre lutou para abrir espaço para as mulheres no universo sertanejo e que a indiferença das colegas “veio como uma faca cortando ao meio” .

Nova Fase: Diante do silêncio daquelas que considerava amigas, a sertaneja pontuou que deixará de se posicionar publicamente para defender outras artistas.

Por que Roberta Miranda ficou decepcionada com as cantoras sertanejas?

Roberta revelou frustração porque nenhuma colega enviou mensagens de apoio ou solidariedade após ela tornar público o trauma de ter perdido um filho no passado.

Qual foi a decisão tomada por Roberta Miranda após a falta de apoio?

A cantora afirmou que não se posicionará nem “colocará a cara a tapa” para defender outras artistas do meio musical a partir de agora.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet