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Saiba quem foi eliminado do MasterChef após prato “incomível”

Taís não agradou Erick Jacquin em prova técnica e deixou a competição.

Por Redação ContilNet
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Saiba quem foi eliminado do MasterChef após prato “incomível”
Renato Pizzutto/Band

Participante cometeu erros graves no equilíbrio de gordura e na higienização do fruto do mar no 13º episódio da temporada.

A cozinheira amadora Taís deu adeus ao sonho do troféu do MasterChef Brasil 2026 na noite da última terça-feira (18/8). A participante levou a pior no desafio de eliminação após falhar na reprodução de um prato técnico e complexo apresentado pelo chef francês Erick Jacquin.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a receita exigia a execução de uma lagosta com tutano e espumante acompanhada de alcachofra à la barigoule.

“Ao avaliar a entrega de Taís, o chef Jacquin destacou excesso de gordura e falhas de limpeza: ‘Estava muito gorduroso o seu prato. Sem acidez, e tinha um pouquinho de tripa na lagosta, que eu tirei. Ficou ruim e incomível’, pontuou o jurado em apuração veiculada no METRÓPOLES.”

Prova do bolo Martha Rocha, convidados e prova de eliminação

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a noite começou com um desafiador teste em duplas na confeitaria:

  • Bolo Martha Rocha: A primeira etapa exigiu a reprodução do clássico bolo cheio de camadas. Gabriela e Madu venceram o desafio com auxílio do jurado convidado Diego Lozano.

  • Salvação Estratégica: Como prêmio pela vitória na confeitaria, a dupla vencedora escolheu salvar Jéssica do risco de eliminação.

  • Aulas e Desvantagens: Antes da prova final, Jacquin ministrou uma aula ao lado do convidado Ronaldo Villar. Os participantes ameaçados enfrentaram desvantagens no uso de utensílios.

  • Destaque Positivo: A participante Carla contornou as dificuldades do preparo e entregou o melhor prato de lagosta da noite, garantindo mais uma semana no jogo.

Quem foi eliminado do MasterChef Brasil no episódio de terça-feira (18/8)?

A participante Taís foi a eliminada da noite após errar na execução de um prato técnico de lagosta do chef Erick Jacquin.

O que Erick Jacquin disse sobre o prato de Taís no MasterChef?

O chef francês afirmou que a preparação estava “muito gordurosa, sem acidez, com tripa na lagosta”, definindo o resultado final como “ruim” e “incomível”.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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