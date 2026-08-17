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Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor

Competidor André confiou na ajuda dos estudantes e viu o prêmio cair de R$ 80 mil para R$ 40 mil.

Por Redação ContilNet
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Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Reprodução/ SBT

Competidor André confiou na indicação dos estudantes para responder a pergunta de R$ 100 mil e deixou o programa com prêmio reduzido pela metade.

O programa Show do Milhão exibido no último domingo (16/8), no SBT, reservou um momento de surpresa e frustração para o participante André. Ao ficar em dúvida sobre uma questão matemática e de conversão de medidas que valia R$ 100 mil, o concorrente acionou a ajuda dos universitários, mas acabou sendo induzido ao erro.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a decisão de arriscar custou metade do valor que o jogador já havia garantido.

“Se optasse por parar, André sairia do programa com R$ 80 mil. Ao aceitar o palpite incorreto dos universitários e errar a resposta, ele acabou levando apenas R$ 40 mil para casa”, destacou a repórter Isabela Thurmann em apuração veiculada no METRÓPOLES.

A pergunta das medidas, o erro dos estudantes e a reação de Patrícia Abravanel

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, a questão envolveu conceitos básicos de volumetria:

  • A Pergunta da Rodada: “A milésima parte de um litro é um mililitro, que também corresponde a:”.

  • Alternativas Apresentadas: Um metro cúbico, um decímetro cúbico, um centímetro cúbico e um milímetro cúbico.

  • Indicação dos Universitários: Os estudantes orientaram o participante a assinalar a opção “um milímetro cúbico”.

  • Resposta Correta: A alternativa exata era um centímetro cúbico (1 mL = $1\text{ cm}^3$).

  • Reação da Apresentadora: Diante do erro coletivo no estúdio, Patrícia Abravanel reagiu com espanto: “Nossa, que strike”, lamentou ao ver o resultado.

Qual foi a pergunta de R$ 100 mil que o participante errou no Show do Milhão?

A pergunta questionava a qual medida de volume corresponde a milésima parte de um litro (um mililitro). A resposta correta é um centímetro cúbico.

Quanto o participante perdeu ao confiar nos universitários no Show do Milhão?

Caso tivesse parado antes da pergunta, o participante levaria R$ 80 mil. Como confiou na resposta errada dos universitários, saiu do jogo com R$ 40 mil.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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