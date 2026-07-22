Sônia Abrão detona vídeo de Virginia com José Leonardo: “Falta de amor”

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Apresentadora do programa “A Tarde É Sua” acusou a influenciadora de “falta de cuidado e afeto” ao mostrar o pequeno José Leonardo dormindo sentado durante voo.

A apresentadora Sônia Abrão usou o seu programa A Tarde É Sua para fazer duras críticas a um registro publicado pela influenciadora digital Virginia Fonseca nas redes sociais.

O vídeo em questão mostra o filho caçula da empresária, José Leonardo, dormindo no colo de outra pessoa durante um voo de jato particular.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a comandante da atração da RedeTV! expressou indignação com a forma como a cena foi gravada e compartilhada com os seguidores.

“O bebê está cochilando e ficam gravando. A cabecinha do menino vai para lá, a cabecinha do menino vem para cá. E está achando isso engraçado. Ao invés de deitar esse bebê no colo de segurar a cabecinha dele, deixar ele cochilar sossegado”, declarou Sônia Abrão ao vivo, segundo registro do METRÓPOLES.

Acusações de descaso e reação da apresentadora

Conforme publicado pelo METRÓPOLES, Sônia Abrão afirmou que faltou consideração e respeito com o bem-estar do bebê durante a gravação das imagens:

A Cenas Exibidas: O pequeno José Leonardo aparecia cochilando com a cabeça pendendo para os lados dentro da aeronave da família.

Repúdio ao Conteúdo: A apresentadora lamentou que a situação tenha sido tratada de forma bem-humorada por internautas e pela própria equipe da influenciadora.

Tom de Indignação: Sônia classificou o episódio como um ato de “descuidado” e cobrou maior responsabilidade da mãe ao expor a criança nas redes sociais.

“Quem tem o mínimo de senso, um mínimo de cuidado com a criança, não faria uma coisa tão constrangedora, tão sem amor mesmo, sem nenhum traço de respeito por um bebê”, concluiu a apresentadora em seu desabafo registrado pelo METRÓPOLES.

O que Sônia Abrão disse sobre o vídeo de Virginia Fonseca?

A apresentadora afirmou que o vídeo demonstrava “falta de amor, de afeto e de cuidado” com o pequeno José Leonardo ao mostrá-lo dormindo sentado sem apoio para a cabeça.

Onde ocorreu a gravação do vídeo de Virginia Fonseca?

As imagens foram registradas a bordo de um jato particular da família da influenciadora.

Em qual programa de TV Sônia Abrão criticou a influenciadora?

As declarações foram feitas ao vivo durante a exibição do programa A Tarde É Sua, na RedeTV!.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet