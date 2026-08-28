Vencedor do Grammy Latino é detido pelo ICE nos EUA

Percussionista Degnis Bofill é detido no aeroporto de Miami. Família cita pedido de asilo e arrecada fundos para defesa.

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O músico cubano Degnis Bofill foi abordado no aeroporto de Miami ao retornar de um show em Nova York e levado para um centro de detenção.

O percussionista cubano Degnis Nelson Bofill Miranda, de 39 anos, vencedor do Grammy Latino, foi detido pelas autoridades do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o músico foi abordado no Aeroporto Internacional de Miami após desembarcar de uma apresentação em Nova York e encaminhado ao Centro de Detenção de Krome, no condado de Miami-Dade.

“Estou preocupada com a possibilidade de ele ser deportado, porque não sei quando poderei vê-lo novamente”, desabafou a esposa do artista, Mara Delgado, em entrevista citada por Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Divergência entre o ICE e a defesa do músico

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, a situação migratória de Bofill apresenta versões conflitantes entre as autoridades norte-americanas e sua família:

Posição da Imigração (ICE): O órgão alega que o percussionista entrou legalmente no país em abril de 2023, mas descumpriu os termos de permanência e passou a viver de maneira irregular nos EUA.

Versão da Família: A esposa afirma que Bofill possui um pedido forma de asilo em andamento e deveria responder ao processo em liberdade.

Campanha de Arrecadação: Para arcar com os custos advocatícios e a defesa jurídica, a família iniciou uma vaquinha com meta de US$ 60 mil .

Trajetória Artística: O músico conquistou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Folk em 2022 por Ancestros Sinfónico e tornou-se membro votante da Academia Latina da Gravação.

Por que o vencedor do Grammy Latino Degnis Bofill foi preso nos EUA?

O percussionista foi detido por agentes do ICE no aeroporto de Miami sob a alegação de ter descumprido os termos de sua entrada legal e estar em situação irregular no país.

O que a família de Degnis Bofill alegou sobre a prisão do músico?

Sua esposa, Mara Delgado, afirmou que o artista possui um pedido de asilo pendente e que iniciou uma campanha para arrecadar US$ 60 mil para arcar com a defesa jurídica contra a deportação.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet