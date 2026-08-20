20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”
Chico Buarque, Gil e Djavan movem ação contra deputada
Após perder 112 kg, Thais Carla surge de maiô e celebra: “Tô gostosa”
Influenciadora de 29 anos é achada morta e carbonizada

Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest

Influenciadora relata que grupo cancelou show de casamento sem devolver valor pago

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Reprodução/Instagram

Influenciadora prometeu acionar a Justiça por descumprimento contratual e retenção do valor pago 15 dias antes da cerimônia com Eliezer.

A influenciadora digital Viih Tube expôs um grave imprevisto nos preparativos do seu casamento com Eliezer: o cancelamento abrupto da apresentação da atração musical contratada a apenas 15 dias do evento. A ex-BBB afirmou que levará o caso aos tribunais para reaver o dinheiro pago e cobrar a multa por quebra de contrato.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a justificativa apresentada pelos representantes da atração estaria associada ao “cancelamento” da famosa na internet.

“Não era permuta, parceria ou desconto, eu era uma cliente normal pagando 100%. Vou cobrar a multa e processar porque não devolveram o dinheiro e disseram que o motivo era eu estar cancelada”, desabafou Viih Tube em vídeo divulgado no METRÓPOLES.

Especulação sobre o Jota Quest e pendências financeiras

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, o relato da influenciadora levantou suspeitas imediatas no público:

  • Pista nas Redes: Ao desabafar sobre o episódio, Viih usou a frase “dias melhores virão”, em referência direta ao clássico hit do grupo de pop-rock Jota Quest.

  • Versões Conflitantes: A influenciadora contou que a produção tentou alegar atraso nas parcelas, hipótese desmentida por ela ao comprovar os comprovantes em dia.

  • Ação Judicial: A equipe jurídica da influenciadora já prepara as medidas para reaver o valor integral adiantado e a sanção rescisória.

  • Falta de Confirmação: Apesar das fortes especulações que tomaram as redes sociais, Viih Tube não confirmou nominalmente a banda envolvida.

Por que a banda contratada por Viih Tube cancelou o show no casamento?

Segundo a influenciadora, a banda alegou que ela estava enfrentando repercussão negativa nas redes sociais (“cancelada”), cancelando o compromisso 15 dias antes sem devolver o pagamento.

Por que os fãs suspeitam que a banda seja o Jota Quest?

Os seguidores associaram o grupo ao caso porque Viih Tube encerrou seu desabafo com a frase “dias melhores virão”, título de uma das músicas mais conhecidas da banda mineira.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.