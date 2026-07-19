Virginia e Vini Jr. surgem de mãos dadas publicamente em show na Itália

Os dois foram vistos de mãos dadas durante um show do cantor porto-riquenho Bad Bunny

A influenciadora Virginia, 27, e o jogador Vini Jr., 25, surgiram juntos pela primeira vez publicamente após o término, anunciado em maio deste ano.

Os dois foram vistos de mãos dadas durante um show do cantor porto-riquenho Bad Bunny, 32, em Milão, na Itália.

Em certo momento do vídeo, divulgado pelo influenciador Javi Hoyos nas redes sociais, Vini ainda tira fotos de Virginia e os dois aparecem de chamego.

Mesmo sem terem assumido a volta do relacionamento, a influenciadora e o atleta não se desgrudam. Ela celebrou o aniversário do ex ao lado dele e de amigos, na Itália, e ainda recebeu uma declaração do jogador no dia da celebração, o que reacendeu ainda mais os rumores de reconciliação.

Entenda teorias de reconciliação entre Vini Jr. e Virginia

No Dia dos Namorados, no começo de junho, Virginia ganhou um buquê de rosas vermelhas e recebeu um comentário de Vini Jr. ao publicar uma sequência de fotos com as flores.

Recentemente, outras teorias de uma possível reconciliação foram trazidas à tona. Virginia está nos Estados Unidos para fazer a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Enquanto os dois estão no mesmo lugar, algumas coincidências foram apontadas pelos internautas.

A principal teoria surgiu após o jogo da NBA no Madison Square Garden, em Nova York, que aconteceu em 8 de junho. O assessor pessoal do atacante, Felipe Silveira, compartilhou alguns registros no Instagram do lugar em que estava assistindo à partida em uma posição muito semelhante à mostrada por Virginia, o que fez usuários criarem a teoria de que talvez tenham acompanhado o jogo juntos ou próximos.

Outro ponto que não passou despercebido pelo público foi que a influenciadora apagou o post que anunciava o término com Vini Jr. das redes sociais. Ela fez uma publicação no TikTok no dia do anúncio do rompimento, em 15 de maio, e recentemente apagou a publicação.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por giullyanaaya.

Conteúdo Original / Fonte: giullyanaaya