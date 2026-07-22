24/07/2026
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Virginia Fonseca e Vini Jr. comemoram festa julina em clima de paixão

Casal celebrou a data na casa do jogador após segunda reconciliação

Por Júlia, ContilNet 22/07/2026 às 07:41
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Virginia Fonseca e Vini Jr. comemoram festa julina em clima de paixão
Instagram/Reprodução

Influenciadora e jogador do Real Madrid posaram juntos em celebração com comidas típicas e barraca do beijo na casa do atleta.

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr. movimentaram as redes sociais ao compartilharem registros de uma festa julina realizada na casa do atleta, no Rio de Janeiro.

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De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a comemoração ocorreu em clima descontraído e contou com decoração temática, barraca do beijo e comidas típicas.

“Nossa festa julina 🔥❤️”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação em que posa abraçada ao namorado, conforme registrado pelo METRÓPOLES.

Reconciliação, férias na Itália e bastidores em Goiânia

Conforme destacado pela coluna de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o casal vive uma nova fase do relacionamento após passarem por momentos de turbulência:

  • Segunda Reconciliação: O casal reatou o namoro recentemente durante um período de férias na Itália e desembarcou de mãos dadas em Goiânia.

  • Procedimento Estético: Durante a passagem por Goiás, Vini Jr. realizou uma harmonização facial em uma clínica local para definir o contorno do queixo.

  • Histórico de idas e voltas: Após anunciarem o término em maio — quando a empresária afirmou que “não negociava o inegociável” —, os dois resolveram as divergências e reataram o compromisso.

Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a namorar?

Sim. O casal reatou o relacionamento após passarem um período de férias juntos na Itália e já realizaram diversas aparições públicas.

Onde foi realizada a festa julina de Virginia e Vini Jr.?

A comemoração ocorreu na residência do jogador, localizada na cidade do Rio de Janeiro.

Qual procedimento estético Vini Jr. fez recentemente?

O atacante do Real Madrid realizou um preenchimento de harmonização facial para definir a projeção do queixo em uma clínica de Goiânia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

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