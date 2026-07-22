Virginia Fonseca e Vini Jr. comemoram festa julina em clima de paixão

Casal celebrou a data na casa do jogador após segunda reconciliação

Instagram/Reprodução

Influenciadora e jogador do Real Madrid posaram juntos em celebração com comidas típicas e barraca do beijo na casa do atleta.

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr. movimentaram as redes sociais ao compartilharem registros de uma festa julina realizada na casa do atleta, no Rio de Janeiro.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a comemoração ocorreu em clima descontraído e contou com decoração temática, barraca do beijo e comidas típicas.

“Nossa festa julina 🔥❤️”, escreveu a influenciadora na legenda da publicação em que posa abraçada ao namorado, conforme registrado pelo METRÓPOLES.

Reconciliação, férias na Itália e bastidores em Goiânia

Conforme destacado pela coluna de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o casal vive uma nova fase do relacionamento após passarem por momentos de turbulência:

Segunda Reconciliação: O casal reatou o namoro recentemente durante um período de férias na Itália e desembarcou de mãos dadas em Goiânia.

Procedimento Estético: Durante a passagem por Goiás, Vini Jr. realizou uma harmonização facial em uma clínica local para definir o contorno do queixo.

Histórico de idas e voltas: Após anunciarem o término em maio — quando a empresária afirmou que “não negociava o inegociável” —, os dois resolveram as divergências e reataram o compromisso.

Virginia Fonseca e Vini Jr. voltaram a namorar?

Sim. O casal reatou o relacionamento após passarem um período de férias juntos na Itália e já realizaram diversas aparições públicas.

Onde foi realizada a festa julina de Virginia e Vini Jr.?

A comemoração ocorreu na residência do jogador, localizada na cidade do Rio de Janeiro.

Qual procedimento estético Vini Jr. fez recentemente?

O atacante do Real Madrid realizou um preenchimento de harmonização facial para definir a projeção do queixo em uma clínica de Goiânia.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet