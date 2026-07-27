Virginia Fonseca manda presente de Dia dos Avós à mãe de Vini Jr.

Fernanda Cristina usou as redes sociais no domingo (26/7) para mostrar presente carinhoso e agradecer a influenciadora

Instagram/Reprodução

Fernanda Cristina compartilhou foto do mimo e do cartão carinhoso assinado pela influenciadora; gesto reafirma boa convivência.

O Dia dos Avós, comemorado no Brasil no último domingo (26/7), foi marcado por uma demonstração carinhosa de afeto e consideração entre Virginia Fonseca e Fernanda Cristina, mãe do jogador Vini Jr. A matriarca usou os Stories do seu perfil no Instagram para mostrar aos seguidores o buquê de flores enviado pela influenciadora.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a publicação trouxe detalhes da mensagem gravada no cartão que acompanhava o arranjo florístico.

“Feliz Dia das Avós, Mama!! Obrigada por todo carinho e amor com as Marias e José. Amamos você”, declarou a influenciadora no cartão reproduzido pela reportagem do METRÓPOLES.

Mensagem de carinho e histórico da relação

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, a publicação reforça o clima de respeito mútuo mantido entre as famílias:

Agradecimento Público: Na legenda da imagem em que exibe o presente, Fernanda Cristina fez questão de retribuir a lembrança com uma mensagem direta: “Obrigada pelo carinho de sempre” .

Interações Constantes: A boa convivência tem se manifestado de forma recorrente nas plataformas digitais, com trocas de elogios e comentários carinhosos em fotos de viagens e eventos familiares.

Apoio Mútuo: Mesmo diante de episódios de grande repercussão e polêmicas nas redes sociais, as duas mantêm demonstrações de amizade e proximidade pública.

Qual presente Virginia Fonseca mandou para a mãe de Vini Jr.?

Virginia presenteou Fernanda Cristina com um buquê de flores acompanhado de um cartão carinhoso em homenagem ao Dia dos Avós.

O que dizia o cartão enviado por Virginia Fonseca?

O cartão trazia a mensagem: “Feliz Dia das Avós, Mama!! Obrigada por todo carinho e amor com as Marias e José. Amamos você”.

Como Fernanda Cristina reagiu ao presente?

Fernanda compartilhou a foto do presente nos Stories do Instagram e agradeceu publicamente escrevendo: “Obrigada pelo carinho de sempre”.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet