Web compara samba no pé de Anitta e Virginia Fonseca na Grande Rio após coroação

Internautas fizeram montagens no X comparando o samba de Anitta e Virginia Fonseca após coroação na Grande Rio

Instagram/reprodução

Montagens publicadas no X geraram debates entre fãs da cantora e da influenciadora após a festa em Duque de Caxias.

Desde o anúncio oficial de Anitta como nova Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, os internautas não cessaram as comparações entre a cantora e a influenciadora digital Virginia Fonseca. A repercussão ganhou ainda mais força no domingo (20 de setembro), dia em que a artista foi coroada na quadra da agremiação em Duque de Caxias (RJ).

Conforme apurado pela colunista Fábia Oliveira para o portal Metrópoles, usuários da rede social X (antigo Twitter) criaram diversos vídeos comparativos reunindo momentos em que ambas arriscaram passos de samba, gerando opiniões divididas na rede.

“Os fãs da Virginia falando que ‘não viram diferença’ pro samba da Anitta kkkkkkkkkkk. Ai, chega”, debochou um internauta em publicação destacada por Fábia Oliveira no Metrópoles. “Trocaram água por water”, brincou outra usuária. “Nenhuma das duas são boas”, apontou mais um perfil.

Detalhes da coroação na quadra de Caxias

Apesar das provocações na internet, a festa promovida pela comunidade de Duque de Caxias para saudar Anitta foi marcada por entusiasmo. A artista recebeu a coroa das mãos de Eloina dos Leopardos, histórica primeira Rainha de Bateria da agremiação.

A entrada no palco contou com uma estrutura cênica inspirada nos shows da turnê EQUILIBRIVM. Sob gritos de “é a maior cantora do Brasil”, a Poderosa celebrou o início do reinado ao lado da bateria “Invocada”.

Por que a web comparou Anitta e Virginia Fonseca na Grande Rio?

Segundo apuração da colunista Fábia Oliveira no Metrópoles, internautas montaram vídeos lado a lado no X analisando a evolução e o samba no pé de ambas após a coroação de Anitta no domingo.

Quem entregou a coroa de Rainha de Bateria para Anitta na Grande Rio?

Conforme relata Fábia Oliveira no Metrópoles, a coroa foi repassada por Eloina dos Leopardos, histórica primeira Rainha de Bateria da escola.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet