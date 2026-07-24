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Reação de Zé Felipe chama atenção após Virginia reaparecer com Vini

Curtida de Zé Felipe em foto de Ana Castela gera especulações após rumores sobre Virginia e Vini Jr.

Por Redação ContilNet 24/07/2026 às 08:08
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Reação de Zé Felipe chama atenção após Virginia reaparecer com Vini
Reprodução

Ação do cantor nas redes sociais foi interpretada por seguidores como reação ao recente retorno da influenciadora com o jogador de futebol.

As movimentações digitais envolvendo os bastidores do universo dos famosos voltaram a movimentar os usuários das redes sociais. Uma curtida do cantor Zé Felipe em uma publicação recente da sertaneja Ana Castela bastou para que internautas criassem teorias ligando o gesto ao momento amoroso de sua ex-esposa, a influenciadora Virginia Fonseca.

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De acordo com as informações apuradas pela repórter Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a interação ocorreu logo após a repercussão do reatamento entre Virginia e o atacante Vini Jr.

“A interação em fotos em preto e branco publicadas por Ana Castela fez internautas apontarem uma possível tentativa de reaproximação de Zé Felipe, associando o gesto ao retorno do relacionamento entre Virginia e o jogador”, destacou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Reações dos internautas e repercussão das publicações

Conforme acompanhado pela reportagem do METRÓPOLES, o público nos comentários associou os fatos rapidamente:

  • A Publicação: Ana Castela compartilhou um ensaio fotográfico em tom preto e branco exibindo visual produzido em seu perfil oficial.

  • A Curtida: O registro de engajamento feito por Zé Felipe não passou despercebido pelos seguidores da cantora, gerando milhares de respostas imediatas.

  • Comentários do Público: Seguidores ironizaram a coincidência com frases como “Foi só o outro casal reatar que ele lembrou dela” e “Virginia voltou com o Vini e ele não se aguenta”.

  • Especulações Continuadas: O episódio soma-se a outras polêmicas recentes cobrindo a rotina pós-divórcio do artista e da influenciadora.

Qual foi a atitude de Zé Felipe que movimentou as redes sociais?

O cantor deixou uma curtida em uma sequência de fotos publicadas pela cantora Ana Castela no Instagram.

Por que a web associou Zé Felipe a Virginia e Vini Jr.?

Internautas interpretaram a curtida de Zé Felipe como uma reação ou tentativa de resposta à notícia da reconciliação entre sua ex-esposa, Virginia Fonseca, e o jogador Vini Jr.

Qual foi a publicação de Ana Castela curtida por Zé Felipe?

Foi uma sequência de fotos em preto e branco nas quais a cantora sertaneja aparecia arrumada e produzida.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet

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