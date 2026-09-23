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Declaração dada pela atriz em entrevista ao canal da Foquinha voltou a viralizar; história mentirosa impactou sua adolescência aos 14 anos.

Um depoimento marcante concedido pela atriz Cleo Pires voltou a repercutir com intensidade nas redes sociais. No relato, a artista aborda o impacto devastador de uma história mentirosa criada nos anos 1990, que afirmava que sua mãe, Gloria Pires, teria flagrado a filha na cama com o músico Orlando Morais, a quem Cleo considera seu pai desde os 5 anos de idade.

Conforme apurado pela jornalista Camilla Germano para o portal Metrópoles, o trecho resgatado pelos internautas pertence a uma entrevista concedida ao canal da jornalista Foquinha no YouTube, em 2023.

“Fiquei totalmente sexualizada”, revelou a atriz

Durante o bate-papo, Cleo reforçou categoricamente que o episódio jamais existiu. A atriz desabafou sobre como a fofoca maldosa provocou sua sexualização precoce ainda durante a adolescência e tentou manchar a honra de Orlando Morais, responsável por sua criação:

“Depois de mais velha, amadurecendo, eu pensei que infelizmente é uma história que acontece. Pais e padrastos abusam de crianças. Acontece muito, mas esse não foi o caso… Se fosse o caso, eu que deveria falar, não alguém inventar. Inventam uma coisa que não é verdade. Eu fiquei [com a imagem] totalmente sexualizada. Eu tinha 14 anos, 15. Ele [com o rótulo] de pedófilo, uma cara que é meu pai, que eu amo. Não! Eu não quero ver ele nesse lugar, então foi muito difícil”, desabafou a artista.

A atriz ressaltou que levou anos para compreender totalmente a gravidade e as consequências psicológicas de ver um crime grave imputado falsamente a um ente querido.

“Um relato de Cleo Pires sobre um boato envolvendo a própria família voltou a viralizar nas redes sociais… A atriz contou como lidou com uma história falsa de que Gloria Pires teria flagrado a filha na cama com Orlando Morais, músico que Cleo considera como pai desde os 5 anos”, destaca a apuração realizada por Camilla Germano no Metrópoles.

Qual foi o boato envolvendo Cleo Pires e Orlando Morais?

Segundo apuração de Camilla Germano no Metrópoles, espalhou-se nos anos 1990 o boato falso de que Gloria Pires teria flagrado a filha Cleo na cama com o padrasto Orlando Morais. A história nunca aconteceu.

O que Cleo Pires disse sobre a repercussão do boato em sua adolescência?

Conforme relata Camilla Germano no Metrópoles, Cleo explicou que a mentira causou sua sexualização precoce aos 14 anos e rotulou injustamente de pedófilo uma pessoa que ajudou a criá-la com carinho desde os 5 anos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet