31/08/2026
ContilNet Notícias Logo

Web resgata vídeo de Nicole Louise após desabafo público do pai

Registro em festa viralizou após pai gay da influenciadora relatar afastamento por motivos religiosos

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Web resgata vídeo de Nicole Louise após desabafo público do pai
Reprodução/ Redes sociais

Registros da influenciadora na Farofa da Gkay voltaram a circular após revelação de bloqueio e afastamento familiar.

Vídeos antigos da influenciadora digital Nicole Louise beijando uma mulher durante a Farofa da Gkay voltaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (31/8).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, o resgate das imagens ampliou as críticas contra a ex-participante do Estrela da Casa.

“Nicole virou alvo de críticas após seu pai, Islou Silva, indicar que a filha teria se afastado dele — um homem gay e casado — após virar evangélica”, detalhou a reportagem de Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Apelo do pai, bloqueio e mudança de comportamento

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a controvérsia expôs o racha na relação familiar:

  • Desabafo de Islou Silva: O pai publicou apelos nas redes sociais afirmando estar bloqueado há cerca de sete meses e questionou se o afastamento estaria ligado à sua orientação sexual após a conversão da filha.

  • Trajetória de Nicole: A criadora de conteúdo possui 3 milhões de seguidores, ficou conhecida por covers e vídeos de humor e atualmente foca publicações em mensagens religiosas.

  • Mudança de Discurso: Durante sua participação no reality show da TV Globo, Nicole havia afirmado que mantinha uma relação harmoniosa com o pai e o companheiro dele.

Por que o pai de Nicole Louise fez um desabafo público contra a filha?

Islou Silva relatou ter sido bloqueado por Nicole há cerca de sete meses e apontou que o afastamento pode ter ocorrido devido à sua orientação sexual após a filha se converter ao evangelho.

Qual vídeo de Nicole Louise voltou a viralizar nas redes sociais?

Internautas resgataram registros da influenciadora beijando uma mulher durante a festa Farofa da Gkay, gravados antes da mudança de seu conteúdo nas redes.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.