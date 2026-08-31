Web resgata vídeo de Nicole Louise após desabafo público do pai

Registros da influenciadora na Farofa da Gkay voltaram a circular após revelação de bloqueio e afastamento familiar.
Vídeos antigos da influenciadora digital Nicole Louise beijando uma mulher durante a Farofa da Gkay voltaram a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (31/8).
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, o resgate das imagens ampliou as críticas contra a ex-participante do Estrela da Casa.
“Nicole virou alvo de críticas após seu pai, Islou Silva, indicar que a filha teria se afastado dele — um homem gay e casado — após virar evangélica”, detalhou a reportagem de Juliana Barbosa no METRÓPOLES.
Apelo do pai, bloqueio e mudança de comportamento
Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a controvérsia expôs o racha na relação familiar:
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Desabafo de Islou Silva: O pai publicou apelos nas redes sociais afirmando estar bloqueado há cerca de sete meses e questionou se o afastamento estaria ligado à sua orientação sexual após a conversão da filha.
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Trajetória de Nicole: A criadora de conteúdo possui 3 milhões de seguidores, ficou conhecida por covers e vídeos de humor e atualmente foca publicações em mensagens religiosas.
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Mudança de Discurso: Durante sua participação no reality show da TV Globo, Nicole havia afirmado que mantinha uma relação harmoniosa com o pai e o companheiro dele.
Por que o pai de Nicole Louise fez um desabafo público contra a filha?
Islou Silva relatou ter sido bloqueado por Nicole há cerca de sete meses e apontou que o afastamento pode ter ocorrido devido à sua orientação sexual após a filha se converter ao evangelho.
Qual vídeo de Nicole Louise voltou a viralizar nas redes sociais?
Internautas resgataram registros da influenciadora beijando uma mulher durante a festa Farofa da Gkay, gravados antes da mudança de seu conteúdo nas redes.