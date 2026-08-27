Zé Felipe acha gel íntimo de Virginia e brinca: “Levar para Barretos”

Reprodução/redes sociais.

O cantor revelou ter achado um gel íntimo deixado no apartamento e disse que levaria os itens para a Festa do Peão de Barretos.

O cantor Zé Felipe divertiu os seguidores nas redes sociais ao mostrar achados inusitados deixados por sua ex-esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, no apartamento da família na cidade de São Paulo.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, entre os diversos cosméticos esquecidos no imóvel após a estada de Virginia com os filhos, o filho de Leonardo encontrou até mesmo um gel íntimo.

“A Virginia ficou com as crianças no apartamento e esqueceu um tanto de coisa aqui. Até gel para passar nas partes íntimas, que esquenta, que esfria. Vou levar tudo para as moças em Barretos”, brincou o sertanejo em vídeo citado na reportagem de Juliana Barbosa no METRÓPOLES.

Reação de Virginia e repercussão nas redes sociais

Conforme detalhado pela cobertura de Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a resposta da influenciadora veio de forma bem-humorada no próprio perfil oficial:

Esquecimento no Imóvel: Virginia esteve hospedada no apartamento paulista acompanhada das crianças e deixou uma série de produtos de beleza pessoais no local.

Promessa para Barretos: Em tom de brincadeira, Zé Felipe afirmou que a solução para “esvaziar” o espaço seria distribuir os itens durante a Festa do Peão de Barretos.

Resposta da Influenciadora: Virginia compartilhou o registro do cantor nas redes e rebateu em tom descontraído: “Zé Felipe boca de sacola. Um spoiler do nada. Ele já deu quatro cremes para uma gatinha dele lá, viu”.

O que Zé Felipe encontrou no apartamento de São Paulo?

O cantor encontrou diversos cosméticos esquecidos por Virginia Fonseca, incluindo cremes corporais e um gel íntimo.

Como Virginia Fonseca reagiu às falas de Zé Felipe?

Virginia compartilhou o vídeo nos stories do Instagram chamando o cantor de “boca de sacola” e brincou que ele já havia doado alguns cremes deixados por ela.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet