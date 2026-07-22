24/07/2026
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Acidente é registrado na Avenida Getúlio Vargas e deixa trânsito lento em Rio Branco

Causas do acidente ainda serão apuradas

Por Anne Nascimento, ContilNet 22/07/2026 às 14:09
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Acidente é registrado na Avenida Getúlio Vargas e deixa trânsito lento em Rio Branco
Motoristas que passavam pelo local relataram lentidão no trânsito devido ao acidente. — Foto: Reprodução

Um acidente de trânsito envolvendo pelo menos um motociclista foi registrado na tarde desta quarta-feira (22) na Avenida Getúlio Vargas, nas proximidades da Malharia Ponto Sem Nó, em Rio Branco.

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As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o número de veículos envolvidos nem sobre o estado de saúde das vítimas.

Motoristas que passavam pelo local relataram lentidão no trânsito devido ao acidente, enquanto pessoas que estavam na região prestaram os primeiros atendimentos até a chegada das equipes de socorro.

As causas do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes. Novas informações serão acrescentadas à medida que forem confirmadas.

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