Cruzeiro do Sul renova frota escolar com entrega de cinco novos ônibus

O prefeito Zequinha Lima entregou nesta quarta-feira, 22, cinco novos ônibus para a a Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, garantindo mais um importante passo para fortalecer a educação do município. A solenidade foi realizada na garagem da Secretaria de Educação, na Rodovia AC 405 e marcou um investimento superior a R$ 2 milhões na renovação da frota responsável pelo transporte de estudantes da rede municipal.

Os novos veículos vão substituir ônibus antigos, garantindo mais segurança, conforto e eficiência no atendimento das rotas escolares, especialmente para os alunos que dependem diariamente do transporte para chegar às unidades de ensino. Do total de veículos entregues, tres ônibus foram adquiridos com recursos próprios do município, com investimento de R$ 1.505.382 milhão. Dois veículos foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e complementação financeira da Prefeitura,de R$ 500 mil, totalizando mais de R$ 2 milhões.

Para a Presidente do Conselho de Gestores de Cruzeiro do Sul e Gestora da Escola Irmã Diana, Eliana Almeida, o sistema de transporte dos estudantes impacta positivamente no ensino aprendizagem.”Hoje nós estamos aqui celebrando um dia especial que é o investimento na educação com a aquisição desses ônibus. Esses ônibus trazem melhoria para a educação e, consequentemente, refletem na qualidade de ensino das crianças porque a partir do momento que elas têm os ônibus eles permitem o acesso das crianças com mais segurança, com mais proteção e também mais conforto”, pintou Eliana.

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O prefeito Zequinha Lima destacou que o investimento demonstra o compromisso da gestão municipal com a qualidade da educação e com o bem-estar dos estudantes.

“Estamos renovando nossa frota para oferecer um transporte mais seguro e confortável aos nossos alunos. Esse investimento representa o cuidado da gestão com as crianças, com as famílias e com a educação de Cruzeiro do Sul. Seguiremos trabalhando para garantir uma estrutura cada vez melhor para nossos estudantes”, afirmou o prefeito.

“Com a chegada dos novos ônibus, a Prefeitura fortalece a logística do transporte escolar, reduz custos com manutenção de veículos antigos e amplia a capacidade de atendimento das rotas, beneficiando estudantes da zona urbana e rural”, concluiu Zequinha.