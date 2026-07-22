“A campanha “Czs contra Queimadas” seguirá promovendo atividades educativas em escolas e comunidades. — Foto: Reprodução

Como parte da campanha “Czs contra Queimadas” a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, realizou nesta terça-feira,21,uma ação de educação ambiental na Escola Irmã Diana, localizada no bairro Cruzeirinho.

A equipe ministrou palestra com o tema “Queimadas Urbanas”, que abordou os impactos dessa prática para a saúde da população, para o meio ambiente e para a qualidade do ar, especialmente durante o período de estiagem. Também orientou os estudantes sobre os riscos das queimadas em áreas urbanas, destacando que o fogo pode provocar acidentes, contribuir para o aumento de problemas respiratórios e causar danos à fauna, à flora e ao patrimônio público e privado.

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A ação faz parte das estratégias desenvolvidas pelo município para conscientizar a população sobre a importância da prevenção às queimadas, incentivando atitudes responsáveis e o compromisso coletivo com a preservação ambiental.

“A campanha “Czs contra Queimadas” seguirá promovendo atividades educativas em escolas e comunidades, fortalecendo a conscientização e estimulando a participação da sociedade no combate às queimadas urbanas”, disse a secretária de Meio Ambiente de Cruzeiro do Sul, Edna Fonseca.