Acidente envolvendo motocicleta é registrado próximo a cemitério em Rio Branco

Moto ficou caída na via após colisão na tarde desta terça-feira (28)

Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado na tarde desta terça-feira (28), no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua São Paulo, nas proximidades do cemitério São João Batista, em Rio Branco. Até o momento, não há informações confirmadas sobre pessoas feridas.

Uma motocicleta ficou caída na pista após um acidente registrado na tarde desta terça-feira (28), no cruzamento da Rua Rio de Janeiro com a Rua São Paulo, próximo ao cemitério, em Rio Branco.

Imagens feitas no local mostram o veículo no chão, mas ainda não há detalhes sobre a dinâmica da ocorrência, nem informações sobre os envolvidos.

Também não há confirmação sobre a necessidade de atendimento médico ou acionamento de equipes de socorro.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades responsáveis.