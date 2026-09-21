Acreana morre em SC e família pede ajuda para trazer corpo ao Acre

Família de Gessica busca arrecadar recursos para custear o translado do corpo de Santa Catarina para Rio Branco

Família de Gessica faz campanha para custear translado do corpo de Santa Catarina para Rio Branco /Foto: Reprodução

A família de Gessica da Silva Almeida, de 27 anos, natural do Acre, iniciou uma campanha para arrecadar recursos destinados ao translado do corpo dela de Itajaí (SC) para Rio Branco. Ela morreu no último domingo (20), no estado onde morava há cerca de cinco anos.

Quem puder contribuir com a campanha pode fazer uma doação de qualquer valor por meio do PIX 79522289272, em nome de Chirlene. Segundo a família, os recursos serão utilizados para ajudar a custear as despesas do translado do corpo até Rio Branco.

Gessica havia se mudado para Santa Catarina em busca de oportunidades de trabalho. Após a morte, a família passou a enfrentar dificuldades financeiras para custear o transporte do corpo de volta ao Acre.

Os familiares também agradeceram às pessoas que puderem contribuir com a arrecadação e ajudar no retorno do corpo ao Acre.