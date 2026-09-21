Projeto abre inscrições gratuitas em palhaçaria e fotografia de eventos culturais

Foto: Tyler Percy

Estão abertas, até 25 de setembro de 2026, as inscrições para o Entre Risos e Olhares, projeto de formação gratuita que propõe o encontro entre a palhaçaria e a fotografia aplicada a eventos culturais. As inscrições podem ser realizadas pelo link disponível na bio do Instagram da AcreAtiva Produções Culturais.

Com 40 horas de formação e 25 vagas, o projeto será realizado de 7 a 24 de outubro de 2026, em Rio Branco, reunindo artistas, fotógrafos, estudantes de artes, agentes culturais e pessoas interessadas em práticas artísticas e documentação cultural.

Serão formadas duas turmas: 10 vagas para Palhaçaria, conduzidas por Carol Di Deus com apoio de Sandra Buh, e 15 vagas para Fotografia de Eventos Culturais, com facilitação de Narjara Saab.

A proposta surgiu a partir da trajetória das facilitadoras, que desenvolvem trabalhos em diferentes áreas da cultura e mantêm uma parceria artística no grupo Moças do Samba desde 2013. Carol Di Deus atua como atriz, produtora cultural e pesquisadora do universo da palhaçaria desde 1997, com foco no protagonismo e empoderamento feminino. Narjara Saab atua na fotografia, com experiência em registro documental e artístico de manifestações e eventos culturais.

A formação parte também de uma necessidade identificada no campo cultural: a importância de profissionais preparados para realizar registros fotográficos que vão além da produção de imagens artísticas. Em projetos culturais, a fotografia também cumpre uma importante função documental, contribuindo para registrar ações, participantes, espaços, público e diferentes etapas da realização dos projetos.

“A ideia do Entre Risos e Olhares nasceu justamente do desejo de unir essas duas linguagens. Enquanto uma turma cria e vivencia a cena, a outra aprende a olhar para essa cena, registrá-la e compreendê-la também como documento e como memória”, explica Carol Di Deus, idealizadora do projeto.

Durante a formação, os participantes da turma de Palhaçaria terão contato com práticas de corpo, presença cênica, improvisação, comicidade, jogo coletivo, relação com o público e atuação em espaço público. Já a turma de Fotografia trabalhará conteúdos relacionados à composição, fotografia de eventos culturais, registro de performances, fotografia em espaços abertos, leitura de cena, ética, direitos de imagem e documentação cultural.

Um dos diferenciais do projeto são os momentos integrados, nos quais as duas turmas irão trabalhar juntas e compreender, na prática, como a criação cênica e o registro fotográfico podem dialogar.

A formação culminará em uma saída de rua em formato de cortejo cultural, prevista para o dia 18 de outubro. A turma de Palhaçaria realizará uma performance em espaço público, enquanto os participantes da Fotografia farão o registro artístico e documental da ação.

O percurso será encerrado com um Varal Fotográfico e uma Roda de Conversa, no dia 24 de outubro.

Inscrições

As inscrições estão abertas de 16 a 25 de setembro de 2026 e são gratuitas.

Para participar, é necessário ter 18 anos completos ou mais e possuir conhecimentos básicos nas áreas de arte, cultura, fotografia ou áreas correlatas.

O resultado da seleção será divulgado no dia 30 de setembro de 2026, no Instagram da AcreAtiva Produções Culturais.

Há ainda uma vaga em cada turma destinada a pessoas inscritas dos municípios de Bujari, Senador Guiomard ou Porto Acre, com previsão de ajuda de custo para deslocamento até Rio Branco nos dias de aula, conforme as condições estabelecidas pelo projeto.

O Entre Risos e Olhares é produzido por Carol Di Deus, Circo Teatro Jiquitaia e AcreAtiva Produções Culturais, com realização da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura/Governo Federal, por meio do Edital nº 11/2025 de Formação Cultural da Fundação de Cultura Elias Mansour/Governo do Acre, e apoio da Usina de Arte João Donato.

SERVIÇO

Projeto: Entre Risos e Olhares

Formação: Palhaçaria e Fotografia de Eventos Culturais

Período: 7 a 24 de outubro de 2026

Carga horária: 40 horas

Vagas: 25 — 10 para Palhaçaria e 15 para Fotografia

Inscrições: 16 a 25 de setembro de 2026

Onde se inscrever: link na bio do Instagram da AcreAtiva Produções Culturais

Resultado: 30 de setembro de 2026

Instagram: AcreAtiva Produções Culturais

Conteúdo Original / Fonte: Ascom