Luiz Albuquerque exibe jaú nas redes/Foto: Reprodução

O influenciador digital acreano Luiz Albuquerque chamou a atenção dos seguidores ao publicar um vídeo mostrando a captura de um jaú de grande porte. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais e rapidamente despertaram a curiosidade dos internautas.

Na gravação, Luiz aparece dentro da água enquanto segura o peixe após a pescaria. O tamanho do animal impressionou os seguidores, que deixaram mensagens de surpresa e elogios na publicação.

“O primeiro jaú gigante de muitos”, escreveu o criador de conteúdo ao divulgar o registro. Ele também convidou o público a acompanhar, no perfil Albuquerque Pesca Acre, o vídeo completo da disputa para retirar o peixe da água.

A publicação recebeu milhares de curtidas e diversos comentários. “Gigante”, escreveu um seguidor. Outra pessoa celebrou a conquista e destacou a persistência do pescador.

Luiz Albuquerque é enfermeiro formado pela Universidade Federal do Acre (Ufac), pescador e produtor de conteúdo. Com mais de 176 mil seguidores, ele costuma compartilhar nas redes sociais registros de pescarias e conteúdos ligados à vida na Amazônia.

O jaú é um peixe de água doce encontrado em rios da América do Sul. Conhecido pelo corpo robusto, pode alcançar grandes dimensões e está entre as espécies mais cobiçadas pelos praticantes da pesca esportiva.