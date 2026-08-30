Agroboi vai às ruas de Rio Branco e lança campanha de conscientização sobre o voto

Ação levou uma cabine ao centro da cidade e convidou moradores a responderem uma pergunta simples, mas que provoca uma reflexão profunda: “Qual Brasil você deseja morar?”

Agroboi foi para as ruas de Rio Branco/Foto: Ascom

Conhecida por atuar no segmento de materiais de construção, a Agroboi decidiu sair das lojas e levar para as ruas uma mensagem que ultrapassa paredes, obras e projetos. No centro de Rio Branco, uma cabine chamou a atenção de quem passava pelo local e propôs uma reflexão sobre o futuro do país.

A pergunta era direta: “Qual Brasil você deseja morar?”

A iniciativa convidou diferentes pessoas a entrarem na cabine e compartilharem suas opiniões, desejos e expectativas sobre o Brasil que gostariam de construir para o futuro. Mais do que registrar respostas, a ação buscou estimular uma conversa sobre cidadania, escolhas e responsabilidade.

Em um ano marcado pelo debate político e pela proximidade das eleições, a campanha reforça a importância de olhar para o voto não apenas como um direito, mas também como uma ferramenta de transformação da sociedade.

A proposta da Agroboi é provocar uma reflexão simples: antes de escolher representantes, é preciso pensar sobre o país que cada cidadão deseja ajudar a construir.

Assim como uma construção começa com um projeto, a mensagem da campanha parte da ideia de que o futuro também é resultado das escolhas feitas no presente.

A cabine instalada no centro de Rio Branco transformou um espaço cotidiano em um ponto de encontro para diferentes opiniões. Pessoas de diferentes perfis participaram da ação, mostrando que, apesar das diferenças, existe uma pergunta que pode ser compartilhada por todos: que Brasil queremos construir?

Com a campanha, a Agroboi amplia sua atuação para além do seu segmento e utiliza sua presença na cidade para incentivar uma discussão necessária: a construção de um país melhor também passa pelas escolhas de cada cidadão.