Até o momento, não há detalhes oficiais sobre o que teria provocado a confusão

Momento em que policiais militares intervêm para conter um homem durante uma confusão/Foto: Reprodução

Uma confusão registrada durante a Expo Tarauacá, no interior do Acre, precisou ser contida pela Polícia Militar neste sábado (29). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a atuação dos policiais durante a ocorrência.

No vídeo, homens aparecem sendo contido pelos militares, que utilizam força física e cassetetes durante a intervenção de uma briga. Enquanto alguns usuários elogiaram a atuação da Polícia Militar, outros questionaram a forma como a abordagem foi realizada e criticaram o uso da força.

Até o momento, não há, nas informações disponibilizadas, detalhes oficiais sobre o que teria provocado a confusão, a identidade dos envolvidos ou eventual encaminhamento após a ocorrência.

Veja o vídeo: