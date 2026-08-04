Alunos da Ufac realizam exposição fotográfica na Tentamen nesta quinta-feira

Mostra de Comunicação Visual nasceu a partir de disciplina do curso de Jornalismo

Nesta edição, a mostra traz como tema "A cor e o acaso significativo". — Foto: Reprodução

Fotografias coloridas, interpretação visual e momentos marcados pelo acaso são os destaques da 14ª Mostra de Comunicação Visual da Universidade Federal do Acre (Ufac), que será realizada nesta quinta-feira (6), às 19h, na Sociedade Recreativa Tentamen, em Rio Branco.

Organizado pelos estudantes do 6º período do curso de Jornalismo da Ufac, o evento reúne uma exposição de fotografias produzidas a partir dos conceitos e das técnicas desenvolvidas nas disciplinas de Comunicação Visual e Fotografia.

A Mostra de Comunicação Visual nasceu a partir da disciplina de Comunicação Visual do curso de Jornalismo da Ufac, ministrada pelo professor Milton Chamarelli. Ao longo de suas edições, o evento consolidou-se como um espaço para divulgar a produção fotográfica dos estudantes e aproximar a universidade da comunidade por meio da linguagem visual.

Coordenador da mostra e professor da disciplina, Milton Chamarelli destaca que a comunicação visual tem o poder de transformar a forma como as pessoas percebem o cotidiano.

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“A comunicação visual é a lente que nos tira do piloto automático. No dia a dia, a gente corre tanto que passa pelas coisas sem realmente enxergá-las. Ela não cria algo do zero; ela revela aquilo que muitas vezes deixamos passar”, ressalta.

Nesta edição, a mostra traz como tema “A cor e o acaso significativo”, convidando o público a refletir sobre as diferentes interpretações que podem surgir de cenas e momentos do cotidiano, transformando o olhar sobre o comum e revelando o extraordinário presente nos detalhes do dia a dia.

A exposição marca o retorno da fotografia em cores como protagonista da mostra. Esta será apenas a terceira edição, desde a criação da disciplina, a apresentar fotografias coloridas, reunindo trabalhos desenvolvidos pelos estudantes ao longo do semestre.

A proposta é explorar como a cor pode ampliar as possibilidades de interpretação das imagens e evidenciar situações em que o acaso se transforma em elemento significativo da narrativa fotográfica.

Para o estudante Diogo José, membro da comissão organizadora da 14ª Mostra de Comunicação Visual, a escolha da histórica Tentamen como palco do evento, justamente no dia da Revolução Acreana, reforça o diálogo entre a fotografia, a memória e a história do Acre.

“A expectativa é que o público se surpreenda não apenas com as fotografias coloridas, mas também com a aproximação entre o passado e o presente, proporcionando um novo olhar sobre lugares de Rio Branco e a história do nosso estado”, afirma.

Além da exposição, a programação contará com apresentações musicais, coffee break e sorteio dos prêmios da rifa.

Milton Chamarelli destaca que o evento pretende proporcionar ao público uma experiência de contemplação e descoberta.

“A Mostra de Comunicação Visual é um convite para desacelerar o olhar. Em um mundo onde somos bombardeados por milhares de imagens superficiais todos os dias, os nossos alunos propõem o oposto: parar, observar e encontrar poesia no cotidiano acreano”, afirma.

Serviço

Evento: 14ª Mostra de Comunicação Visual da Ufac

Data: 6 de agosto de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Sociedade Recreativa Tentamen (Rua Vinte e Quatro de Janeiro, nº 269, bairro 6 de Agosto, Rio Branco)

Entrada: Gratuita