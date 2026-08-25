Alunos protestam por transporte escolar e melhorias em Capixaba

Alunos e moradores participaram do ato/Foto: Reprodução

Estudantes da Escola Estadual Nova Esperança, juntamente com moradores da comunidade Alcoobras, no município de Capixaba, realizaram nesta terça-feira uma manifestação pacífica para reivindicar melhorias nas condições dos ramais, das pontes e do transporte escolar que atende a região.

De acordo com os organizadores do movimento, o protesto teve como principal objetivo chamar a atenção das autoridades para os problemas enfrentados diariamente pelos alunos e pela comunidade. Cerca de 125 estudantes do turno da tarde estariam sendo prejudicados pelas frequentes falhas no transporte escolar.

Segundo os estudantes, os ônibus utilizados no transporte, tanto estadual quanto municipal, apresentam constantes problemas mecânicos e, quando quebram, muitas vezes passam semanas em manutenção, deixando diversos alunos sem conseguir frequentar as aulas regularmente.

Além da situação do transporte escolar, os moradores também denunciaram as más condições dos ramais e das pontes que dão acesso à comunidade Alcoobras, localizada às margens da BR-317, em Capixaba. Conforme os manifestantes, um grande número de famílias é afetado pelas dificuldades de trafegabilidade, especialmente durante os períodos de maior desgaste das estradas.

Os participantes ressaltaram que a manifestação ocorreu de forma pacífica e teve como finalidade buscar diálogo, respostas e soluções por parte do poder público, sem a intenção de gerar conflitos.

A comunidade espera que a mobilização dê visibilidade às reivindicações e resulte em providências para garantir melhores condições de acesso e um transporte escolar adequado para os estudantes e demais moradores da região.

A reportagem aguarda posicionamento dos órgãos responsáveis pelo transporte escolar e pela manutenção dos ramais e pontes da comunidade Alcoobras.