Após mobilizar uma corrente de oração nas redes sociais, Mário Willian Lopes Moreira recebeu alta hospitalar. A notícia foi compartilhada nesta terça-feira (21) por sua irmã, Ivanna Oliveira, que agradeceu o apoio recebido durante o período de internação.

Conhecido e querido por trabalhadores e frequentadores do Centro de Rio Branco, Mário havia sido hospitalizado e recebeu diversas manifestações de carinho após Ivanna pedir orações por sua recuperação.

Em uma nova publicação, ela afirmou que a família recebeu a alta com gratidão e atribuiu o avanço do quadro de saúde à fé e às orações feitas por amigos, familiares e pessoas sensibilizadas com a situação.

“Hoje o nosso coração transborda de gratidão. Com muita alegria, compartilho que o meu irmão Mário já recebeu alta. Deus ouviu as nossas orações, sustentou cada momento e nos concedeu essa grande vitória”, escreveu.

Ivanna também agradeceu às pessoas que oraram, jejuaram e enviaram mensagens de apoio durante a internação.

LEIA TAMBÉM:

“Quero agradecer de todo o coração a cada pessoa que orou, jejuou, enviou uma mensagem de carinho e esteve conosco durante esse período. Que Deus recompense a vida de cada um”, declarou.

Embora tenha deixado o hospital, Mário continuará o processo de recuperação ao lado da família. Na mensagem, Ivanna afirmou que segue confiante no restabelecimento completo do irmão.

“Seguimos confiando que o Senhor continuará fortalecendo e restaurando completamente a vida do Mário. A Deus seja toda a glória, hoje e sempre”, finalizou.