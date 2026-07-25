25/07/2026
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Prefeito Jerry anuncia Igor Ferrari como primeira atração da ExpoFronteira 2026

Evento em Assis Brasil movimenta comércio e turismo de integração com Peru e Bolívia

Por Socorro Pinheiro 25/07/2026 às 21:21
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Prefeito Jerry anuncia Igor Ferrari como primeira atração da ExpoFronteira 2026
Prefeito Jerry confirmou que a programação da ExpoFronteira 2026 terá mais três shows de porte nacional/ Foto: Reprodução

Durante o Festival de Praia, o prefeito Jerry anunciou oficialmente a primeira grande atração nacional da ExpoFronteira 2026. O cantor Igor Ferrari, um dos principais nomes da pisadinha na atualidade, foi confirmado como presença garantida no maior evento de Assis Brasil

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O anúncio foi recebido com entusiasmo pelo público presente, aumentando a expectativa para a edição deste ano da feira, que tradicionalmente reúne centenas de visitantes da região de fronteira e movimenta a economia local por meio do comércio, turismo e entretenimento.

Além da confirmação de Igor Ferrari, o prefeito revelou que a programação contará ainda com mais três atrações nacionais, cujos nomes serão divulgados em breve. Segundo ele, a expectativa é realizar uma das maiores edições da história da ExpoFronteira, oferecendo uma programação diversificada para agradar diferentes públicos.

A ExpoFronteira é um dos eventos mais aguardados do calendário de Assis Brasil, reunindo shows, rodeio, exposições, negócios e diversas atividades que fortalecem a cultura e impulsionam o desenvolvimento econômico do município.

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