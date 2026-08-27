Bombeiros reforçam segurança durante o Festival da Farinha

Bombeiros atuam na prevenção do festival/Foto: Reprodução

A segurança dos frequentadores do Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul, conta com uma atuação estratégica e contínua do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (4º BEPCIF). O trabalho da corporação teve início semanas antes da abertura oficial do evento, com o foco voltado para a vistoria técnica e a aprovação das estruturas montadas no complexo.

Segundo a subcomandante do Corpo de Bombeiros no Juruá, capitão BM Laiza Mendonça, as fiscalizações preventivas foram fundamentais para garantir que a área estivesse adequada para receber o público com total segurança.

“A atuação do Corpo de Bombeiros começa bem antes do início dos dias do festival, justamente trabalhando a parte preventiva, na aprovação dos projetos, da vistoria dos estabelecimentos que estão aqui presentes, das tendas, verificando toda a parte de preventivos contra incêndio, extintores, sinalização de emergência e iluminação de emergência”, explicou a capitão.

Além do trabalho prévio de engenharia e inspeção, a corporação mantém equipes de prontidão no local ao longo de toda a programação para atender a qualquer eventualidade.

“Também estamos durante os dias de festival com as equipes de guarnições de combate a incêndio e salvamento, garantindo a segurança daquelas pessoas que vêm aproveitar o festival. Estamos presentes todos os dias de evento, até o final”, pontuou a subcomandante.