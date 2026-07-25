Convenção que oficializará candidatura de Alan Rick ao Governo será transmitida ao vivo

A convenção que oficializará a candidatura do senador Alan Rick ao Governo do Acre será transmitida ao vivo neste sábado (25), a partir das 18h, permitindo que acreanos de todas as regiões acompanhem pela internet um dos principais momentos do calendário eleitoral de 2026.
A transmissão será feita diretamente do Ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, por meio do canal oficial de Alan Rick no YouTube.
Durante o evento serão oficializadas a candidatura de Alan Rick ao Governo do Estado, as candidaturas ao Senado de Mara Rocha (Republicanos), Sérgio Petecão (PSD) e Júnior Feitosa (Democracia Cristã), além da aliança formada por Republicanos, Novo, PSD, Avante, Democracia Cristã e Democrata. A convenção também deverá anunciar o candidato a vice-governador que integrará a chapa.
A expectativa é reunir lideranças políticas, candidatos, filiados, apoiadores e simpatizantes de diversas regiões do Acre, marcando o início da campanha eleitoral das legendas que compõem a aliança.
Alan Rick convidou a população a acompanhar a convenção, presencialmente ou pela transmissão ao vivo.
“Queremos compartilhar esse momento com todos os acreanos. Quem não puder estar no Sesc Bosque poderá acompanhar tudo ao vivo pelas nossas redes. Será uma alegria dividir esse dia com tantas pessoas que acreditam no futuro do nosso estado”, afirmou.
Serviço
Transmissão ao vivo da convenção
Data: sábado, 25 de julho
Horário: 18h
Canal oficial no YouTube:
https://www.youtube.com/live/_lOhBFcHzbU?is=0Bh9y9MZIdBEBFPC