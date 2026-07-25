Vereador compara Bolsonaro a Deus e diz que ex-presidente “enviou o próprio filho”

Declaração foi feita durante evento do PL em São José dos Campos

Declaração foi feita ao comentar a indicação de Flávio Bolsonaro como nome do grupo político para disputar a Presidência. — Foto: Reprodução

Uma declaração do vereador Senna (PL), de São José dos Campos (SP), durante um evento do Partido Liberal, na última quinta-feira (23), repercutiu nas redes sociais. Ao defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar traçou um paralelo entre o líder político e a narrativa cristã sobre a salvação da humanidade, afirmando que Bolsonaro fez o mesmo que Deus ao indicar o filho, Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à Presidência da República.

Durante o discurso, Senna afirmou:

“Eis que o Todo-Poderoso, Aquele que nos salvou, enviou o Seu próprio filho. É isso que Jair Messias Bolsonaro fez: enviou o seu próprio filho.”

A declaração foi feita ao comentar a indicação de Flávio Bolsonaro como nome do grupo político para disputar a Presidência da República, apresentada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro durante o encontro do partido.

O trecho do discurso foi gravado e passou a circular nas redes sociais, gerando reações entre apoiadores e críticos do ex-presidente.

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Conteúdo Original / Fonte: Jornal Extra de Alagoas