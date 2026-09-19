Creche em Rio Branco inova e usa meme para divulgar festa cultural de alunos neste sábado

CEI Olindina Bezerra da Costa, no Parque dos Sabiás, recorre a humor de redes sociais para engajar comunidade

Apresentações artísticas protagonizadas pelos pequenos fecham ciclo de atividades da unidade/ Foto: Instagram

O Centro de Educação Infantil (CEI) Olindina Bezerra da Costa, localizado no Loteamento Jenipapo, no bairro Parque dos Sabiás, em Rio Branco, recorreu à linguagem das redes sociais para convidar as famílias para a sua Festa Cultural, realizada neste sábado (19).

A equipe pedagógica utilizou a estrutura de um meme popular na internet — adaptado para a frase “Dona Raquel já se emociona só de olhar para o cartaz” — como peça de divulgação nas plataformas digitais e nos murais comunitários. A estratégia buscou substituir os comunicados institucionais tradicionais por uma abordagem mais descontraída e direta.

A unidade de ensino infantil, situada na Rua Cupuaçu, organizou a programação da Festa Cultural com apresentações artísticas e lúdicas desenvolvidas e protagonizadas pelos próprios alunos.

A intenção dos educadores ao adotar referências do ecossistema digital é aproximar os pais da rotina escolar e garantir maior presença da comunidade nas atividades pedagógicas. O evento deste sábado celebra o encerramento do ciclo de projetos culturais e de expressão corporal trabalhados com os pequenos ao longo do período letivo.