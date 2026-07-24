Empresário Gustavo Gurgel celebra sucesso da campanha com momento de confraternização

Evento promovido pelo empresário Gustavo Gurgel acontece exclusivamente neste sábado/ Foto: Ascom

O dono da Agroboi, Gustavo Gurgel, fez um convite especial para todos os acreanos participarem de uma grande churrascada que será realizada neste sábado, durante o Mega Feirão da Agroboi.

A ação foi preparada para celebrar o sucesso da campanha e receber os clientes com um momento de confraternização, além de ofertas especiais em milhares de produtos para construção, reforma e acabamento.

Segundo Gustavo Gurgel, o convite é para que toda a população participe desse grande momento, aproveite as condições exclusivas do Mega Feirão e celebre junto com a equipe da Agroboi.

A programação acontece somente neste sábado, durante o Mega Feirão da Agroboi, com uma grande churrascada preparada especialmente para os clientes.

A Agroboi reforça o convite e espera todos para um dia de muitas ofertas, atendimento especial e uma grande confraternização.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom