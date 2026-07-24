25/07/2026
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Dono da Agroboi lança convite para todos os acreanos participarem de uma mega churrascada no Mega Feirão neste sábado

Empresário Gustavo Gurgel celebra sucesso da campanha com momento de confraternização

Por Redação ContilNet 24/07/2026 às 19:27
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Dono da Agroboi lança convite para todos os acreanos participarem de uma mega churrascada no Mega Feirão neste sábado
Evento promovido pelo empresário Gustavo Gurgel acontece exclusivamente neste sábado/ Foto: Ascom

O dono da Agroboi, Gustavo Gurgel, fez um convite especial para todos os acreanos participarem de uma grande churrascada que será realizada neste sábado, durante o Mega Feirão da Agroboi.

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A ação foi preparada para celebrar o sucesso da campanha e receber os clientes com um momento de confraternização, além de ofertas especiais em milhares de produtos para construção, reforma e acabamento.

Segundo Gustavo Gurgel, o convite é para que toda a população participe desse grande momento, aproveite as condições exclusivas do Mega Feirão e celebre junto com a equipe da Agroboi.

A programação acontece somente neste sábado, durante o Mega Feirão da Agroboi, com uma grande churrascada preparada especialmente para os clientes.

A Agroboi reforça o convite e espera todos para um dia de muitas ofertas, atendimento especial e uma grande confraternização.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom

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