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Duas apostas do Acre acertam a quadra e faturam na Mega-Sena

Prêmio acumulou para R$ 25 milhões

Por Dry Alves, ContilNet
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Duas apostas do Acre acertam a quadra e faturam na Mega-Sena
Acre teve duas apostas premiadas/Foto: Reprodução

Duas apostas realizadas no Acre acertaram quatro das seis dezenas do concurso 3049 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (25). Os jogos premiados foram registrados em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Cada apostador receberá R$ 971,64. Somados, os dois prêmios destinados ao estado chegam a R$ 1.943,28, conforme o detalhamento divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Em Cruzeiro do Sul, a aposta foi feita por meio do Internet Banking Caixa. Já o jogo de Rio Branco foi registrado pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. Os dois bilhetes eram apostas simples, com seis números e uma cota cada.

As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram:

06 – 13 – 36 – 43 – 53 – 55

Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. Em todo o país, 22 jogos fizeram a quina e receberão R$ 41.986,04 cada. Outras 1.567 apostas acertaram a quadra, com prêmio individual de R$ 971,64.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (27), com prêmio estimado em R$ 25 milhões. As apostas podem ser registradas até as 20h do dia do concurso nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

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