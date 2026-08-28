O candidato ao Senado Eduardo Velloso (União Brasil) usou seus primeiros 30 segundos de propaganda eleitoral na televisão, nesta sexta-feira (28), para destacar sua atuação na área da Saúde e apresentar uma das principais propostas de sua campanha: garantir estrutura para cirurgias nos municípios do interior do Acre.

O programa começa com uma crítica às dificuldades enfrentadas por moradores que precisam se deslocar para realizar procedimentos médicos.

“Para fazer uma cirurgia, tem a criança que precisa pegar a estrada. Eu quero mudar isso”, afirma Velloso.

Na sequência, o candidato relembra ações que atribui à sua trajetória pública na área da Saúde, destacando a chegada da cirurgia robótica ao Acre.

“Trabalhamos muito. Trouxemos até a cirurgia robótica aqui para o Estado”, diz.

Como candidato ao Senado, Velloso promete atuar na liberação de recursos federais para ampliar a estrutura hospitalar fora da capital. A proposta apresentada no primeiro programa é a instalação de centros cirúrgicos em todos os municípios acreanos.

“Como senador, vamos garantir dignidade à população do interior, com centro cirúrgico em todos os municípios. Eu garanto o recurso em Brasília”, afirma.

Ao final, a propaganda associa Velloso ao candidato ao governo Tião Bocalom (PL), que aparece como responsável por executar as ações no Estado.

“Bocalom faz acontecer aqui no Acre”, conclui o programa.