Mara coloca família na TV e se apresenta como ‘senadora de todos’

A candidata ao Senado Mara Rocha (Republicanos) estreou nesta sexta-feira (28) sua propaganda eleitoral na televisão com um programa de forte tom pessoal e emocional. A campanha resgatou a trajetória da candidata como deputada federal e apresentou sua ligação com o Acre e com a política como principais argumentos para conquistar o voto do eleitor.

Logo no início, a propaganda pede o voto para Mara e destaca o desempenho atribuído a ela durante os quatro anos em que exerceu mandato na Câmara dos Deputados.

“Eu era com quatro anos que passei como deputada federal, fiz mais do que muitos políticos aqui antigos”, afirma a candidata.

Mara também se apresenta como uma acreana nascida em Rio Branco e reforça o vínculo afetivo com o Estado.

“Eu sou Mara Rocha, nasci daqui, em Rio Branco, a criança do pé rachado. Tenho amor pelo meu Estado. A gente ama essa terra, né? Ama o nosso Estado”, declara.

A propaganda afirma que a candidata deseja um Acre “próspero” e diferente e recupera a campanha eleitoral anterior de Mara para destacar sua capacidade de surpreender nas urnas.

Um familiar lembra que, na ocasião, Mara não era apontada inicialmente como uma das favoritas e acabou terminando a disputa em primeiro lugar.

A campanha também apresenta um depoimento sobre a personalidade da candidata. Mara é descrita como uma pessoa determinada, que se dedica intensamente aos projetos em que acredita.

“Quando ela se empenha em fazer algo, abraça de coração, dá o máximo dela”, diz o depoimento.

Em outro momento, a propaganda resgata uma fala de Mara sobre sua motivação para entrar na política.

“Eu quero poder. Tô aqui porque eu gosto de ajudar as pessoas. Eu quero poder fazer a diferença, né? Eu quero poder ajudar”, afirma.

O programa associa a atuação política da candidata a valores religiosos e à ideia de serviço ao próximo. A campanha defende uma política feita “de forma correta” e com “amor ao próximo”.

“Eu acredito nessa política, essa política que enxerga o próximo como uma criatura de Deus”, afirma Mara.

Na reta final, a candidata reforça sua identificação pessoal com a política e apresenta o desejo de representar todos os eleitores do Estado no Senado.

“Eu sou uma apaixonada pela política. Se Deus permitir, nós vamos ser a senadora de todos os acreanos. Esse é o desejo do meu coração”, conclui.