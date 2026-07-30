30/07/2026
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Fãs denunciam ação de cambistas na venda de ingressos para show de Natanzinho

Prática tem gerado reclamações entre fãs que buscam garantir acesso ao evento

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Fãs denunciam ação de cambistas na venda de ingressos para show de Natanzinho
Sshow de Natanzinho Lima faz parte da programação da Expoacre 2026. — Foto: Reprodução

A movimentação em torno do show do cantor Natanzinho Lima, marcado para o dia 3 de agosto durante a Expoacre 2026, tem chamado atenção por causa da atuação de cambistas. Segundo relatos, algumas pessoas estariam comprando ingressos em grande quantidade para revender posteriormente.

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A prática tem gerado reclamações entre fãs que buscam garantir acesso ao evento, mas encontram dificuldades para adquirir entradas pelos canais disponibilizados. Com a procura elevada, os cambistas passaram a oferecer os ingressos em pontos da região central de Rio Branco, segundo relatos de consumidores.

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O show de Natanzinho Lima faz parte da programação da Expoacre 2026 e está previsto para ocorrer no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

A recomendação é que o público tenha atenção ao comprar ingressos de terceiros, evitando negociações com pessoas não autorizadas, já que esse tipo de prática pode trazer riscos de golpes ou venda de entradas inválidas.

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