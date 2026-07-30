Fãs denunciam ação de cambistas na venda de ingressos para show de Natanzinho

Prática tem gerado reclamações entre fãs que buscam garantir acesso ao evento

Sshow de Natanzinho Lima faz parte da programação da Expoacre 2026. — Foto: Reprodução

A movimentação em torno do show do cantor Natanzinho Lima, marcado para o dia 3 de agosto durante a Expoacre 2026, tem chamado atenção por causa da atuação de cambistas. Segundo relatos, algumas pessoas estariam comprando ingressos em grande quantidade para revender posteriormente.

A prática tem gerado reclamações entre fãs que buscam garantir acesso ao evento, mas encontram dificuldades para adquirir entradas pelos canais disponibilizados. Com a procura elevada, os cambistas passaram a oferecer os ingressos em pontos da região central de Rio Branco, segundo relatos de consumidores.

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O show de Natanzinho Lima faz parte da programação da Expoacre 2026 e está previsto para ocorrer no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

A recomendação é que o público tenha atenção ao comprar ingressos de terceiros, evitando negociações com pessoas não autorizadas, já que esse tipo de prática pode trazer riscos de golpes ou venda de entradas inválidas.