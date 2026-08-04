O pré-candidato a deputado federal João Paulo Bittar participou nesta terça-feira (4) da convenção que oficializa a chapa de Mailza Assis ao Governo do Acre e Jéssica Sales como candidata a vice-governadora.
Durante discurso no evento, Bittar afirmou que a bandeira levantada em 2018 pelo grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro será mantida nas eleições deste ano.
“Galera, serei breve! A bandeira que fora fincada em 2018 não vai cair! E ela será levantada por duas mulheres nessa eleição: Mailza, Jéssica, Márcio, Gladson e, acima de tudo, Jair Bolsonaro!”, declarou.
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