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João Paulo Bittar diz que “bandeira de 2018 não vai cair” durante convenção de Mailza

Pré-candidato a deputado federal participa da convenção da chapa governista

Por Anne Nascimento, ContilNet
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João Paulo Bittar diz que “bandeira de 2018 não vai cair” durante convenção de Mailza
ittar afirmou que a bandeira levantada em 2018 pelo grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro será mantida nas eleições. — Foto: Reprodução

O pré-candidato a deputado federal João Paulo Bittar participou nesta terça-feira (4) da convenção que oficializa a chapa de Mailza Assis ao Governo do Acre e Jéssica Sales como candidata a vice-governadora.

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Durante discurso no evento, Bittar afirmou que a bandeira levantada em 2018 pelo grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro será mantida nas eleições deste ano.

“Galera, serei breve! A bandeira que fora fincada em 2018 não vai cair! E ela será levantada por duas mulheres nessa eleição: Mailza, Jéssica, Márcio, Gladson e, acima de tudo, Jair Bolsonaro!”, declarou.

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