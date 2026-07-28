Vídeo feito por IA recria locadora de 1998 e desperta nostalgia

Vagas estão em três cidades acreanas/Foto: Reprodução

Um vídeo produzido com o auxílio da Inteligência Artificial tem emocionado milhares de internautas ao retratar o cotidiano de adolescentes e jovens em uma locadora de videogame no ano de 1998. O conteúdo, que vem ganhando grande repercussão nas redes sociais, revive um dos ambientes mais marcantes da juventude daquela época.

Nas imagens, jovens aparecem reunidos em frente às televisões, disputando partidas de videogame, conversando e compartilhando momentos que fizeram parte da rotina de uma geração inteira. As tradicionais locadoras de videogame eram pontos de encontro muito populares no final dos anos 1990, especialmente entre adolescentes que buscavam diversão e convivência com os amigos.

Além de recriar o cenário da época, o vídeo faz uma comparação entre os anos de 1998 e 2026, destacando as mudanças no comportamento dos jovens ao longo das décadas. Enquanto no passado as amizades eram fortalecidas presencialmente, hoje a tecnologia e as redes sociais ocupam grande parte do tempo da nova geração.

A publicação rapidamente viralizou, acumulando comentários de pessoas que se identificaram com as cenas apresentadas. Muitos internautas relataram ter revivido lembranças da infância e da adolescência, relembrando os tempos em que passavam horas em locadoras jogando títulos clássicos ao lado dos amigos.

O sucesso do vídeo demonstra como a nostalgia continua sendo um elemento capaz de conectar diferentes gerações, além de evidenciar o potencial da Inteligência Artificial para recriar momentos históricos e despertar emoções no público.