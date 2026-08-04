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Multidão fica do lado de fora da quadra do Sesc em convenção de Mailza e Jéssica

Parte do público não conseguiu adentrar a quadra

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Multidão fica do lado de fora da quadra do Sesc em convenção de Mailza e Jéssica
Muitos ficaram do lado de fora da quadra. — Foto: Reprodução

A convenção que oficializa as candidaturas de Mailza Assis ao Governo do Acre e de Jéssica Sales como candidata a vice-governadora, realizada na tarde desta terça-feira (4), atraiu um grande público à quadra do Sesc, em Rio Branco.

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Com o espaço tomado por apoiadores, parte do público não conseguiu adentrar a quadra e ficaram do lado de fora acompanhando a movimentação da convenção. Desde as primeiras horas do evento, simpatizantes e apoiadores chegaram ao local com bandeiras, camisetas e materiais de campanha para prestigiar as lideranças políticas.

A grande concentração de pessoas foi registrada durante a chegada de Mailza Assis, Jéssica Sales, do ex-governador Gladson Camelí e do senador Márcio Bittar, que foram recebidos sob aplausos e manifestações de apoio.

A convenção segue em andamento e reúne lideranças políticas, deputados, vereadores e apoiadores de diversas regiões do Acre. O evento marca a oficialização da chapa formada por Mailza Assis e Jéssica Sales para a disputa ao Governo do Estado nas eleições de 2026.

A expectativa é de que milhares de pessoas participem da convenção, considerada um dos maiores atos políticos do calendário eleitoral acreano até o momento.

VÍDEO:

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